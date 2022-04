Quiliano, tutto pronto per l’insediamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Quiliano. Sabato 2 aprile alle ore 10 presso la sala consiliare del Comune di Quiliano, in Piazza Costituzione , alla presenza del sindaco Nicola Isetta , della giunta comunale e dei capigruppo consiliari avverrà l’insediamento ufficiale della sindaco dei ragazzi e delle ragazze, Benedetta Pucci, eletta al ballottaggio del 7 marzo scorso, Vicesindaco Daniel Sorrenti e degli altri ragazzi eletti come consiglieri.

Benedetta Pucci: dodici anni, studentessa della seconda B della scuola “Ai Martiri della Libertà” di Quiliano, la giovane è stata eletta con 147 preferenze durante il ballottaggio per l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, a cui hanno partecipato tutti gli elettori delle classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

La giovanissima neo prima cittadina si è presentata con la Lista “Salviamo il nostro futuro”. Questo progetto è una realtà presente a Quiliano dal 1999, da sempre un’opportunità per offrire anche ai cittadini più piccoli un primo approccio alla vita civica, i vari candidati hanno già presentato programmi che affrontano tematiche importanti come l’ambiente. Con il nuovo regolamento il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze resterà in carica due anni e avrà modo di confrontarsi periodicamente con l’Amministrazione Comunale.

Di seguito, i nomi dei “baby” Consiglieri di Quiliano eletti oggi: Jonata Abrate, Lorenzo Agosto, Francesco Cacciari, Agnese Caramello, Carola Dodino, Elena Formento, Stella Ganci, Enea Imovigli, Noemi Koci, Chiara Monti, Giulia Persico, Elisa Piccolo, Sabrina Tamer, Micol Murialdo, Anna Vanali.