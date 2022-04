Queen Games, Atletica Arcobaleno ben figura a Pavia

Ieri in programma a Pavia la manifestazione “Queen Games” organizzata dal Team di Queen Atletica, un evento che proponeva anche distanze e competizioni un po’ inusuali.

Tra questi ci sono stati i 30 metri “shot”, una sfida ad eliminazione diretta che ha dato modo a Benedetta Barroero di riscoprirsi sprinter in grado di realizzare ottimi “start”. Tre vittorie in tre prove: 4.65 in batteria, 4.63 in semifinale ed, infine, il 4.59 che le ha consentito di aggiudicarsi la gara.

Vittoria anche per Francesco Girardi nel lungo: 6.45 la miglior misura realizzata al primo tentativo, con abbondante margine rispetto allo stacco.

Poi altri due salti validi su misure di poco inferiori e, purtroppo, 3 ottime prove (a livello tecnico e di misure realizzate) ma purtroppo nulle per pochi millimetri.

Terzo alfiere Arcobaleno in questa occasione Luca Biancardi: a Boissano aveva chiuso i 250 in 28.41, con forte vento contrario sul rettilineo finale.

Qui a Pavia non c’era vento, ma la voglia di confrontarsi con alcuni tra i migliori sprinter azzurri ha portato Luca ad un avvio di gara forse un po’ troppo rapido.

Finale in salita con l’ottava posizione in classifica generale, ma un crono di tutto rispetto che rappresenta, in misura netta, il nuovo primato personale dell’atleta: 27.98.