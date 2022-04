Quatto quatto ecco il Borgio Verezzi: ora i ragazzi di Cordiale possono sognare in grande

Il girone “B” di Seconda Categoria è stato avvincente soprattutto per la lotta la vertice. San Francesco Loano, Spotornese e Priamar Liguria sono le tre formazioni che si sono giocate il podio. Alle spalle nessuna squadra è sembrato in grado di intralciarne il dominio. Tuttavia, il Borgio Verezzi è stato bravo a non demordere e all’ultima giornata ha staccato il pass per la semifinale play off.

I ragazzi di mister Fabio Cordiale hanno battuto con un netto 8 a 1 il fanalino di coda Yepp Albenga. Al contempo, la Priamar Liguria non è andata oltre l’1 a 1 contro il Cisano. I due punti recuperati ai rivali renderanno necessaria la disputa della semifinale play off per decretare l’avversaria della Spotornese.

Il Borgio Verezzi ha disputato un’annata più che positiva visto che ha totalizzato dieci vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Dalla sua, avrà indubbiamente l’entusiasmo per una qualificazione agguantata in extremis. Condizione mentale diversa rispetto a chi nei play off vede un obiettivo di prestigio ma ha sognato ben altro durante tutto l’anno. Poi, come noto, nella partita secca ogni risultato è possibile. Che alla fine tra i quattro litiganti godano il primo e il quarto?