Punto nascite Santa Corona, la Lista Toti: “Più che i bambini al Pd interessa far nascere sempre nuove polemiche”

Liguria. Non si è fatta attendere la replica della Lista Toti alle dichiarazioni dei consiglieri del Pd Roberto Arboscello e Luca Garibaldi rispetto alla riapertura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure, oggetto di un ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio regionale giusto questa mattina.

“Ok la battaglia politica, ma dire il falso no. Stupiscono le accuse dei consiglieri Pd Arboscello e Garibaldi sulla riapertura del punto nascite di Pietra Ligure – dicono gli arancioni – I consiglieri dem sono sconvolti dal fatto che l’ordine del giorno, approvato oggi all’unanimità, sia stato presentato dalla Lega. Cioè da un partito di maggioranza. E quale sarebbe il problema? A meno che non si voglia offendere i consiglieri di maggioranza considerandoli solo meri esecutori, alzatori di mano, è anzi assai positivo che l’iniziativa sia arrivata da chi, come nel caso del consigliere Brunello Brunetto, vanta anche una lunga esperienza professionale e una invidiabile conoscenza della realtà del Santa Corona”.

“Falso è poi sostenere che ‘Toti sfugga al confronto sia in aula che nelle realtà locali’, perché questa mattina a dare parere favorevole all’ordine del giorno in aula è stato proprio il presidente della giunta e assessore alla sanità. E a dire che la riapertura del ‘punto nascite’ sarà ora possibile, non già per cambi di programmi, ma perché dopo due anni di emergenza Covid si può finalmente tornare a riaprire questo (e altri) reparti”.