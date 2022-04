“Proteggiamo il mare”,  Viola Sabatelli vince il concorso di Assonautica Savona che diventa evento fisso

Quiliano. Sabato 9 aprile al Palazzetto dello sport di Quiliano si è conclusa la 5a edizione del concorso di disegno indetto da Assonautica provinciale di Savona e rivolto agli alunni della scuola primaria: manifestazione con tanti applausi, tanto entusiasmo ed una grande voglia di ripartire nonostante tutte le avversità.

“Proteggiamo il mare, per questo concorso è stato scelto un titolo che permette di esprimere il proprio pensiero senza limitazioni alla fantasia e i 761 disegni presentati ne sono la prova. I bambini hanno disegnato immaginandosi impegnati a pulire la spiaggia, immaginando macchinari che puliscono il mare, pesci intrappolati dalle reti, dalle bottiglie, dalle mascherine, tartarughe che ringraziano chi raccoglie i rifiuti in mare, polpi che collaborano raccogliendo anche loro i rifiuti in acqua. Centinaia di immagini con cui i bambini esprimono il loro desiderio di rispettare l’ambiente e di farlo rispettare dagli adulti”, hanno spiegato da Assonautica.

Alla premiazione erano presenti il sindaco del Comune di Quiliano Nicola Isetta, il Luogotenente Stefano Vassallo (Guardia Costiera), il Commissario P.S. Daniela Spaccini in rappresentanza del Questore, il Comandante Glauco Salviati (Finanza sezione operativa Navale), il Comandante Andrea Venditto (Carabinieri Comando Provinciale), il dott. Roberto Pizzorno delegato provinciale del Coni, l’assessore all’ambiente del Comune di Albissola Marina Davide Battaglia, la consigliera comunale di Albisola Superiore Chiara D’Angelo.

La piccola Carlotta Magaraggia, una bimba di 4 anni che ha partecipato fuori concorso, è stata nominata mascotte della manifestazione. Sono stati premiati 61 bambini e 30 classi hanno ricevuto ciascuna un buono acquisto per materiale didattico dell’importo di cinquanta euro, grazie ai contributi dei sostenitori del concorso. Ai primi tre classificati è stato assegnato, oltre al premio, un trofeo in ricordo di Simone Robotti ed un’opera artistica donata dal maestro Tony Salem, artista cittadino onorario di Albisola Superiore. Alle classi dei primi tre classificati sono stati consegnati buoni acquisto per materiale didattico per il valore rispettivamente di 300 euro, 200 euro e cento euro.

Al primo posto si è classificata Viola Sabatelli – classe 5A della scuola Mazzini di Savona. Al secondo posto Michaela Garè – classe 5A della scuola paritaria Redemptoris Mater di Albenga. Infine al terzo posto Miriam Bina della 1A Scuola del Santuario di Savona.

La manifestazione si è conclusa con il sorteggio, tra gli alunni premiati, di 5 mini crociere in barca a vela nello specchio acqueo tra Savona e Varazze e di due uscite in barca da pesca.

Assonautica “ringrazia tutti i privati ed i soci che hanno sostenuto il concorso, le ditte: I.L.MA.SUB srl, Sottozero Surgelati sas, Bar Cucciolo by Roby, Generali Assicurazioni agenzia Carlo Sintjurin, Cartoleria Paola, Enel Energia spa spazio diretto di Savona, ARCO Ufficio, La Cartoleria di Dogliotti”.

Quest’anno ci sono state anche donazioni di opere artistiche, che sono state messe in asta ed il ricavato è stato utilizzato per l’acquisto dei premi. Quadri e ceramiche sono stati donati da: Tullio Mazzotti, Laura Romano, Grazia Genta, Iosè Angela Saccone, Giovanna Marrone, Marcella Pesce, Cristina Bettinelli, Marta Peragallo, Maura Frumento, Annamaria Galleano, Monica Porro, Paolo Pastorino, Ceramiche Besio di Mondovì, Giancarla Roso ed Alfio Doglio. Anche a loro va un sentito ringraziamento da Assonautica.

Anche quest’anno la manifestazione era dedicata al ricordo di Simone Robotti. Durante uno degli interventi iniziali il geom. Furio Robotti, sostenitore privato del concorso, ha espresso la sua volontà “di creare un fondo grazie al quale il Concorso di Assonautica potrà diventare un evento da ripetere ogni anno”. Una dichiarazione che permette ad Assonautica “di programmarlo con anticipo e permette agli insegnanti di inserirlo nei programmi ad inizio anno scolastico”.

Alla conduzione della manifestazione si sono alternate la segretaria di Assonautica Sara Ricotta e la socia Fulvia Bramati la quale ha anche portato i saluti del Vicepresidente vicario Mauro Moncada, assente per motivi di salute. Alla premiazione degli alunni e degli insegnanti si sono alternati i rappresentanti delle autorità, i sostenitori del concorso ed i soci di Assonautica. Il sodalizio “ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla progettazione ed alla realizzazione dell’evento, dando appuntamento alla sesta edizione del concorso di disegno di Assonautica, che sarà sempre legato alla tutela del mare”.