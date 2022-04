Procuravano agli stranieri documenti falsi per entrare in Italia e ottenere la cittadinanza: tre arresti

Savona. Producevano documenti falsi per permettere a cittadini stranieri, in particolare brasiliani, di entrare illegalmente nel nostro Paese e ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis. Si tratta di tre uomini che, dopo un’articolata indagine, sono stati tratti in arresto e condotti in carcere dalla polizia di Stato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il modus operandi era semplice: attraverso dei timbri opportunamente fabbricati, venivano creati dei documenti fittizi che poi venivano consegnati agli stranieri. Quest’ultimi, dopo aver ottenuto la residenza, dichiaravano negli uffici anagrafe dei comuni di possedere un avo italiano e quindi di avere diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis.

L’indagine della polizia di Stato – coordinata dalla Procura della Repubblica – è stata avviata nel periodo della pandemia e i tre sono stati arrestati nei primi giorni di aprile dai poliziotti della squadra mobile che, con ausilio della polizia locale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Savona.

Secondo gli accertamenti, i tre sarebbero stati aiutati da una donna già sottoposta a fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria nel 2021, poiché aveva tentato di lasciare il territorio italiano.