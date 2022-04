Processo Tirreno Power, ascoltato il professor Maestrelli. Azienda: “Discussi effetti dell’inquinamento generale non della centrale”

Vado Ligure. Nell’ambito del processo Tirreno Power è stato oggi ascoltato il professor Piero Maestrelli, ordinario di medicina del lavoro dell’Università di Padova e specialista in malattie dell’apparato respiratorio. Maestrelli ha affrontato la metodologia utilizzata dagli studi epidemiologici presentati dai consulenti dell’accusa.

Da Tirreno Power commentano che “dall’esame è emerso che la letteratura scientifica utilizzata a sostegno delle tesi dell’accusa riguarda prevalentemente gli effetti dell’inquinamento atmosferico in generale e non quelli attribuibili alle emissioni delle centrali termoelettriche a carbone, e tantomeno a quella di Vado Ligure, formulando così conclusioni evidentemente non supportate dal punto di vista scientifico”.

“Dall’illustrazione in aula – concludono da Tirreno Power – è poi emerso che i dati di esposizione stimati negli studi epidemiologici non possono essere rappresentativi di tutto il periodo di indagine perchè non è stato considerato che le emissioni della centrale Tirreno Power erano fortemente variabili, come documentato dall’agenzia regionale per l’ambiente”.