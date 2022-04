Primo round in parità tra White Rabbit e Nolese

Se qualcuno pronosticava che sarebbero sicuramente stati i playout delle polemiche quelli tra White Rabbit e Nolese, le due squadre, giunte rispettivamente quartultima e quintultima nel girone B di Seconda Categoria, che devono sfidarsi per non retrocedere nonostante i punti di vantaggio dalla penultima squadra, il Quiliano “B”, siano stati più di 7, non è andato deluso.

A determinare questo spareggio è stata infatti l’impossibilità di retrocedere delle formazioni “B”, ossia Varazze e Quiliano, arrivate entrambe dietro in classifica. Un regolamento che ha certamente fatto discutere e che farà ancora discutere molto, nonostante i chiarimenti dati dalla Figc.

Fatto sta che domenica 24 aprile alle 18.30 allo stadio Chittolina è andata in scena la gara di andata. Alla bella rete del primo tempo messa a segno da Fanello per i locali del presidente Rocca ha risposto Da Bove su punizione nella seconda frazione aiutato da una leggera deviazione della barriera.

Per il ritorno che si disputerà al Mazzucco di Voze il 5 maggio alle ore 20.00, i vadesi sperano di recuperare molti dei titolari assenti tra cui capitan Panaro, Podda, Meli, Candolo, Nerjaku e Bardhi. Gara da non perdere quindi confidando nel bel gioco e nel fair play che non deve mai mancare.