Prima Categoria: il campionato passa da Sampierdarenese-Vadese, la cronaca live

SAMPIERDARENESE 3 (21′ Morani rig, 25′ Poggioli, 75′ Percivale) – VADESE 1 (71′ D’Anna)

83′ Sampierdarenese in attacco. Il goal di Percivale consente ai padroni di casa di vivere un finale di gara senza particolari patemi.

76′ Saltarelli si gioca la carta Ninivaggi. Dentro al posto di Amato. Ammonito Gallo nella Sampierdarenese.

75′ La Sampierdarense cala il tris. Azione in velocità palla a terra che porta al tiro Percivale. Diagonale rasoterra che si insacca nell’angolino basso alla destra di Provato.

71′ La Vadese accorcia! D’Anna trova un gran goal al volo all’altezza del dischetto del rigore. Imparabile per Pittaluga.

70′ Buona trama della Vadese. Suetta apre per Brondo. Cross in mezzo per Tina, che però non riesce a incocciare.

65′ Errore in importazione di Uruci che passa la palla indietro a Poggioli, mettendolo davanti al portiere. L’attaccante genovese indugia troppo ma riesce a calciare in porta. Palla respinta in prossimità della linea.

60′ La partita in questa fase sembra tutt’altro che chiusa. La Sampierdarenese non riesce a gestire la palla con la stessa facilità della seconda metà del primo tempo.

59′ La Vadese sembra ora più attenta e riesce a conquistare meglio la palla in avanti. La Sampierdarenese è però più pericolosa. Mastrogiovanni calcia nel cuore dell’area ma Provato è attento.

57′ Corner di Uruci dalla destra. Tona calcia dal limite. La conclusione si spegne a lato.

53′ Enzi per Cavalleri nella Vadese.

52′ La ripresa non ha ancora regalato particolari emozioni. La Sampierdarenese rimane in controllo. La Vadese deve stare attenta a non incassare il terzo perché con un goal potrebbe riaprire la gara.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

46 Finisce il primo tempo con la Sampierdarenese sul doppio vantaggio.

45′ Gran filtrante di Poggioli per Gallo. La difesa della Vadese è attenta e chiude mettendo in angolo.

40′ Sampierdarenese in gestione. Difficile per la Vadese andare a pressare alto.

35′ La Vadese è ancora imprecisa il costruzione. Camoirano ne approfitta: incursione centrale e conclusione. Bravo Provato a uscire e a parare chiudendo lo specchio della porta. Poco più tardi, ancora Chiarabini pericoloso in area. Il tiro sbatte contro l’esterno della rete.

33′ Fuori Pittaluga V per infortunio. Al suo posto Percivale.

28′ Gran momento dei padroni di casa. Musiari anticipa l’attaccante e si lancia verso la porta. Uno-due vincente ma lo stop in area è sbagliato. Provato calcia via.

25′ Raddoppio Sampierdarenese! Poggioli ancora decisivo. Rasoiata dal limite che non lascia scampo a Provato. Nel frattempo, nella Vadese Signori lascia il posto a Marchi. Brondo sale sulla linea dei centrocampisti.

22′ Animi tesi. Fallo di D’Anna in mezzo al campo punito con il giallo.

21′ Vantaggio Sampierdarenese! Morani dal dischetto è chirurgico. Provato intuisce ma la sfera è ben angolata.

20′ Rigore Sampierdarenese! Rilancio lungo sul quale si avventa Poggioli. Proteste vadese per un presunto tocco di mano. L’attaccante sterza e Suetta lo stende. Penalty e ammonizione per il difensore di mister Saltarelli.

19′ La Sampierdarenese costruisce bene, con la Vadese che si compatta al limite dell’area. Il fraseggio dei genovesi porta Chiarabini alla conclusione, abbondantemente alta sulla traversa.

16′ La Sampierdarese recupera la palla in alto. La Vadese protesta reclamano un fallo su Signori. L’arbitro non è dello stesso avviso. L’azione porta Mastrogiovanni alla conclusione. Provato si distende e mette in corner.

11′ La Vadese perde palla in costruzione. Costa prova dunque il tiro dal limite. Conclusione debole e poco angolata. Provato para senza problemi.

7′ La Vadese rischia di farsi male da sola. Uruci tergiversa troppo spalle alla porta in attesa dell’uscita di Provato. Morano si avventa sulla sfera ma il portiere degli ospiti riesce a vincere il contrasto e a sventare la minaccia.

3′ Gallo si accentra e serve Camoirano in area. Stop orientato che porta l’attaccante in posizione defilata. Conclusione respinta da Provato. Poi, la difesa Vadese riesce a risolvere.

1′ Si parte. Sampierdarenese con divisa bianca con banda orizzontale rossonera. Divisa granata con inserti azzurri per la Vadese. Granata privi anche di Salis oggi per una defezione dell’ultimo minuto.

Primo tempo

Sampierdarenese: 1 Pittaluga A, 2 Gallo, 3 Pittaluga V, 4 Caroglio, 5 Musiari, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini, 8 Morani, 9 Poggioli, 10 Costa, 11 Camoirano. A disposizione: 12 Bellanova, 13 Cornero, 14 Percivale, 15 Signorastri, 16 Gesi, 17 Parodi, 18 Cadenasso, 19 Panarello, 20 Pugliese. Allenatore: Pittaluga.

Vadese: 1 Provato, 2 Uruci, 3 D’Anna, 4 Brondo, 5 Suetta, 6 Leskay, 7 Cavalleri, 8 Signori, 9 Tona, 10 Raffa, 11 Amato. A disposizione: 12 Bianco, 13 Enzi, 13 Marchi, 14 Ninivaggi. Allenatore: Saltarelli.

Genova. Allo stadio “Cige” va in scena un match cruciale per le sorti del campionato. La Sampierdarenese deve vincere per continuare il testa a testa con il Savona (il 14 aprile il recupero dello scontro diretto) e per evitare che la Campese si inserisca prepotentemente nella lotta primo posto (qui il punto sul campionato). L’avversario di giornata non è però dei più semplici da affrontare. La Vadese, squadra con giocatori di categoria superiore, non ha più molto da chiedere a un torneo che, nonostante sia stato caratterizzato da una caterva di infortuni, vede la squadra azzurrogranata in una posizione tranquilla di classifica.