Prima Categoria, con l’Atletico Argentina primo match point scudetto per la Carcarese: il match live

LIVE: ATLETICO ARGENTINA – CARCARESE 0-0

49’ Fine primo tempo

48’ Spozio serve dalla destra Brignone, ma il giovane biancorosso perde il tempo del tiro e spreca l’occasione del vantaggio

42’ A non aiutare il bel gioco della Carcarese anche le condizioni del campo

36’ Carcarese fin qui più offensiva, ma i locali sono compatti ed è difficile trovare la via del gol

32’ Interessante punizione di Brignone in area, Moresco intercetta il pallone ma commette fallo sul portiere

30’ Passa in vantaggio l’Aurora, alla Carcarese servono obbligatoriamente i tre punti per poter festeggiare questo pomeriggio

24’ Vecchiotto alla raga sulla sinistra per Giacomo Calvini che crossa sul secondo palo, dove Brizio non ci arriva di un soffio

21’ Lancio di Dematteis per Brignone che nel cuore dell’area, pressato dal difensore, non riesce a centrare lo specchio con il suo mancino al volo

10’ La Carcarese prova a sfondare sulla fascia sinistra con Dematteis, ma il suo cross teso in area viene raccolto da Palmieri

8’ partita ancora in fase di studio, ritmi alti ma nessuna occasione

Si parte alle 15:01

PRIMO TEMPO

Arma di Taggia. Lo aspettava da tempo la Carcarese e, complice anche un campionato sopra le aspettative dell’Aurora, non era ancora arrivata l’occasione di prendersi il campionato. Ma oggi questa possibilità diventa concreta: in caso di vittoria con l’Atletico Argentina, infatti, i valbormidesi potranno festeggiare il titolo.

Aggiudicarsi questi tre punti, però, non sarà semplice: la posta in palio è alta anche per la squadra imperiese che lotta per i playoff ed ora si trova al quinto posto in classifica a 2 punti dal Pontelungo, 3 dall’Andora e 7 dalla seconda Aurora.

A suo favore anche il fatto che si gioca all’Ezio Sclavi, dove l’Atletico Argentina non ha mai perso: tra le mura amiche ha collezionato infatti sei vittorie e tre pareggi. Cambia invece il trend in trasferta, dove ha guadagnato circa la metà dei punti, appena 11. Numeri che si differenziano da quelli della Carcarese, imbattuta lontano dal Corrent. Gli unici due stop della sua scalata sono arrivati in casa: sconfitta di misura con l’Andora e pari con l’Altarese.

All’andata a vincere era stata la Carcarese che aveva calato il poker grazie alle reti di Orcino, Dematteis, Brovida e Canaparo. Vedremo oggi che cosa succederà e se la squadra di Chiarlone riuscirà a sfruttare il suo primo match point promozione.

FORMAZIONI

ATLETICO ARGENTINA: Palmieri, Conrieri, D’Agostino, Ciaramitaro, Calvini D., Campagnani, Russo, Calvini G., Crespi L., Vecchiotti, Brizio. A disp.: Calcina, Rastello, Ferrigno, Modesti, Grandi, Crespi A. All. Paolo Sassu

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Vero, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Orcino, Canaparo, Brignone, Dematteis. A disp.: Briano A., Mombelloni, Brovida, Manfredi, Revello, Manti, Zizzini, Basso, Volga. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia