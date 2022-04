Prima Categoria “B”: Savona chiamato a rispondere alla Sampierdarenese: segui la cronaca in diretta del match contro il Quiliano&Valleggia

Risultato: Quiliano&Valleggia 0-0 Savona [Live]

Quiliano. Oggi allo stadio Andrea Picasso va in scena uno dei match di cartello della ventitreesima del Girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono Quiliano&Valleggia e Savona, due ottime formazioni pronte a dar vita ad una sfida ricca di emozioni.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da mister Ferraro scendono in campo con Cambone, Bondi, La Piana, Olivieri, Fabbretti, Russo, Carocci, Vezzolla, Bazzano, Grippo (C) e Saino.

A disposizione ci sono Bruzzone, Fiori, Serra, D’Amico, Intili, Marotta e Massa.

Gli Striscioni di Maurizio Podestà rispondono invece con Rinaldi, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Gallotti (C), M. Esposito, F. Esposito Fonjock, Castagna, Grandoni e Macagno.

In panchina si sono accomodati Bresciani, Kuci, Gavarone, Serhiienko, Stefanzl, A. Vittori, Gamba e Rossetti.

Arbitro della sfida è il signor Pietro Francesco Donati della sezione di Chiavari.

La cronaca

Alle 15:01 l’arbitro comanda l’inizio della gara con entrambe le squadre che si dimostrano immediatamente propositive.

Al 9’ ecco la prima grande occasione del match. Carro Gainza da fuori calcia verso la porta difesa da Cambone con il pallone che, per un soffio, termina fuori: che brivido per il Quiliano&Valleggia!

Al 12’ Fonjock compie un brutto intervento e l’arbitro non ha dubbi: il primo giallo della gara è a suo indirizzo.

Al 13’ rispondono i padroni di casa. Saino ci prova da posizione defilata, tuttavia il suo tentativo termina alto.

Al 15’ ecco nuovamente il Savona. Grandoni triangola con un compagno arrivando a calciare verso la porta, ma un difensore biancorossoviola si immola salvando i suoi: persiste lo 0-0 al Picasso.

Al 22’ l’incontro vive una fase d’impasse: entrambe le squadre si difendono ordinatamente, poche occasioni per gli attaccanti.

Al 28’ incredibile al Picasso. Castagna servito splendidamente da Macagno non riesce di testa a metterla dentro da due passi: resiste lo 0-0!

Al 36’ ecco un’altra chance colossale per gli Striscioni. Castagna si smarca perfettamente in area di rigore ma, solo davanti a Cambone, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario: sarà corner per i biancoblù.

Al 37’ il Savona passa in vantaggio proprio con la rete del proprio numero 9, ma il direttore di gara annulla tutto a causa di una posizione di offside.