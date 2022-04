Prima Categoria “B”: il Savona si scalda in vista della Sampierdarenese: 7-0 perentorio alla Vecchiaudace Campomorone

Risultato: Savona 7-0 Vecchiaudace Campomorone (4’ Castagna; 12’ Y. Vittori; 19’, 66’ Grandoni; 30’ Carro Gainza; 45’ F. Esposito, 71’ Gamba)

Noli. Oggi allo stadio Carlo Mazzucco di Voze va in scena la sfida tra Savona e Vecchiaudace Camporone, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Gli Striscioni, in serie positiva da metà febbraio, non possono permettersi di sbagliare per poter riuscire a presentarsi al meglio giovedì in occasione del recupero contro la Sampierdarenese, questo mentre gli ospiti devono cercare di rispondere alla vittoria ottenuta questa mattina dal Città di Cogoleto contro il Quiliano&Valleggia.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Maurizio Podestà scendono in campo con Bresciani, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Kuci (C), M. Esposito, F. Esposito, Fonjock, Castagna, Grandoni e Y. Vittori.

A disposizione ci sono Rinaldi, Gavarone, Stefanzl, Serhiienko, A. Vittori, Macagno, Gamba e Rossetti.

Gli ospiti allenati da mister Messina rispondono con Alesso, Pastore, Carrus, Muratore (C), Cavicchioli, Federici, Cosentino, Taravella, Norris, Gualdi e Rondoni.

In panchina si accomodano Colombo e Mineo.

Arbitro del match è il signor Paolo Trabucco della sezione di Chiavari.

La cronaca

Alle 15:01 il direttore di gara comanda l’inizio dell’incontro con il Savona che si dimostra subito propositivo.

Al 4’ si sblocca immediatamente la gara. Alesso si fa trovare pronto sul tentativo da posizione ravvicinata di Vittori, ma nulla può sul tap in a porta sguarnita di Castagna: è 1-0 Savona al Mazzucco!

Al 12’ arriva il raddoppio degli Stracioni. Youri Vittori riceve un ottimo suggerimento e, utilizzando il proprio killer instinct, fulmina l’estremo difensore avversario: è 2-0 Savona!

Al 15’ prosegue l’assolo da parte dei biancoblú. Carro Gainza dal limite dell’area prova ad impensierire Alesso con una buona conclusione, ma una deviazione provvidenziale salva gli ospiti.

Al 19’ non c’è partita al Mazzucco. Grandoni direttamente da corner lascia di stucco l’intera compagine avversaria: il Savona cala il tris!

Al 30’ Carro Gainza infierisce sui pressoché inesistenti avversari pennellando una splendida traiettoria su punizione. Nessuno tocca, Alesso beffato: è poker per gli Striscioni!

Al 38’ la squadra di mister Podestà non accenna a volersi accontentare. Francesco Esposito riceve in area di rigore e, a giro, cerca la gioia personale: pallone a lato di poco, altro brivido per la Vecchiaudace Campomorone!

Al 41’ Taravella prova a suonare la carica per i genovesi, tuttavia la sua conclusione termine completamente fuori misura.

Al 42’ Grandoni ha un’ottima chance per trovare la doppietta personale, ma spara altissimo da buona posizione.

Al 45’ è pokerissimo al Mazzucco. Castagna dialoga in area di rigore con Francesco Esposito che, a tu per tu con Alesso, non può sbagliare: 5-0 biancoblù!

Termina cosí senza recupero 5-0 un primo tempo assolutamente a senso unico, un match al momento dominato in lungo e in largo da un Savona formato Promozione.

Alle 16:00 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità con entrambi i tecnici che optano per cambiare qualcosa. Andrea Vittori, Macagno e Stefanzl prelevano Carro Gainza, Youri Vittori e Kuci per gli Striscioni, dentro Mineo al posto di Gualdi invece tra le file dei genovesi.

Al 9’ mister Podestà opta per un’altra sostituzione con il classe 2004 Gavarone che subentra a Matteo Esposito.

Al 10’ il Savona trova la sesta gioia, ma il direttore di gara annulla tutto per aver ravvisato una posizione di offside.

Al 15’ gli Striscioni scelgono di dare spazio anche a Gamba: richiamato in panchina Castagna.

Al 16’ Taravella prova a rendere meno amaro il passivo per i suoi: Bresciani senza problemi blocca.

Al 21’ ecco un’altra perla per i biancoblù. Grandoni dal limite dell’area festeggia con i tifosi la sua doppietta personale: è 6-0 Savona al Mazzucco!

Al 23’ Macagno serve splendidamente Andrea Vittori che, di potenza, scheggia la traversa: Vecchiaudace Campomorone nuovamente in estrema difficoltà.

Al 26’ è 7-0 al Mazzucco. Il neo entrato Gamba di testa fulmina Alesso ringraziando cosí Podestà per la possibilità concessagli.

Al 37’ il Savona torna a spingere con una buona azione manovrata, tuttavia Francesco Esposito non riesce ad inquadrare lo specchio: pallone sul fondo.

Al 43’ ecco la Vecchiaudace Campomorone. Mineo con una buona azione personale si libera della marcatura avversaria calciando, Bresciani però controlla agevolmente.

Termina così 7-0 senza recupero un match davvero senza storia.