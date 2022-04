Prima Categoria, Aurora pronta a difendere il secondo posto contro i campioni della Carcarese: il live

LIVE: CARCARESE – AURORA 4-1 (18’ Zizzini, 31’ Canaparo, 40’ Moresco, 63’ Delfino, 76’ Brovida)

41’ Esce Dematteis, entra Vero

39’ Russo per Briano L. e Manti per Zizzini

37’ Filtrante per Zizzini che si fa chiudere dall’uscita di Ferro in uscita

31’ POKER! Brignone orizzontale in area, Bonifacino lascia correre, la sfera arriva a Brovida che segna il suo 17esimo gol in campionato

25’ un cambio per parte: Orcino per Spozio; Bignoli per Berta

24’ Cross di Dematteis dalla destra per l’inserimento di Zizzini che non c’entra lo specchio della porta

19’ Brovida per Canaparo

18’ GOOOOL! Sugli sviluppi di un corner, una deviazione favorisce il neo entrato Delfino che imbuca Briano con il mancino

15’ Traversone dalla destra di Delfino, Pizzolato ci prova in rovesciata ma spara alto

13’ Pisano e amica per Pizzolato e Delfino

9’ Cross teso di Zizzini sul secondo palo, dove Brignone non ci arriva di un soffio

4’ Canaparo davanti a Ferro prova a superarlo, ma l’arbitro fischia il fuorigioco

1’ Via alle ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo

40’ TRIS! Sugli sviluppi di un corner, mischia in area, colpo di tacco risolutore di Moresco: sembra che il difensore giallonero abbia salvato sulla linea, ma secondo il direttore è gol

32’ Conclusione dalla distanza di Berta, a lato

31’ BIS! Imbucata di Alò per Canaparo che scarta il portiere e di esterno sinistro infila il raddoppio

26’ Dematteis al limite serve orizzontalmente Zizzini che ci arriva a colpo sicuro, provvidenziale la chiusura in uscita di Ferro

18’ GOOOOL! Punizione di Brignone dalla sinistra, Zizzini svetta in area e mette alla destra di Ferro che non ci arriva

15’ Occasionissima per la Carcarese: Brignone allarga sulla destra per Alò che crossa in area dove Canaparo colpisce di prima, ma spara alto

11’ Incornata di Laudando di un soffio sopra la traversa: per l’arbitro è in fuorigioco

10’ Fin qui solo Aurora, i biancorossi fanno fatica ad esprimere il solito gioco, soffrendo soprattutto a centrocampo

6’ L’Aurora protesta per un rigore non concesso su presunto fallo in area ai danni di Muca, per Vergani non ci sono gli estremi per il penalty

4’ Pochi giri di lancetta, ma da come è iniziata si prospetta una partita molto fisica

Si parte alle 17:46

Carcare. Per tutta la stagione è stato un testa a testa Carcarese-Aurora, fino a quando i biancorossi sono riusciti a raggiungere la matematica promozione guadagnando sui cugini valbormidesi un gap di 12 punti. Si arriva dunque a giochi già completati ad una partita che altrimenti sarebbe valsa la vittoria del campionato. Ma un derby è sempre un derby ed entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo senza regalare nulla agli avversari.

In particolare l’Aurora che, pur essendo già qualificata ai playoff, vuole mantenere la seconda posizione in classifica in modo da giocare il turno tra le mura amiche: la terza Pontelungo, infatti, è ad appena tre punti di distanza. Per la Carcarese invece solo una questione di campanilismo e di statistiche, il desiderio è quello di chiudere il campionato con più punti possibili conquistati.

Uno dei momenti clou della stagione è stato proprio il derby di andata, terminato 2 a 0 a favore dei biancorossi grazie alle reti di Alò e Ferrotti. La vittoria ha infatti permesso alla squadra di Chiarlone di mantenere sempre a distanza di sicurezza l’Aurora, meritevole di aver fatto un campionato sopra le aspettative e di non aver mai mollato.

Oggi le due formazioni valbormidesi ritorneranno ad incontrarsi, questa volta al Candido Corrent: il fischio d’inizio è programmato alle 17:45. Arbitra il signor Daniel Vergani di Savona.

FORMAZIONI

CARCARESE: Briano A., Bonifacino, Dematteis, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Revello, Canaparo, Zizzini, Brignone. A disp.: Giribaldi, Orcino, Brovida, Manfredi, Reale, Manti, Vero, Volga, Siri. All. Loris Chiarlone

AURORA: Ferro, Di Noto, Nonnis, Pisano, Ognjanovic, Russo, Riolfo, Piccardi, Berta, Laudando, Muca. A disp.: Sotomayor, Pesce, Briano L., Bignoli, Delfio, Pizzolato. All. Simone Adami

ARBITRO: Daniel Vergani di Savona