Prima Categoria “A”: le speranze salvezza del Borghetto passano dal match contro il Mallare: segui la cronaca in diretta della sfida

Risultato: Mallare 1-2 Borghetto (8’ H. Kadrija, 23’ Guga, 43’ Di Bella) [Live]

Carcare. Questa sera allo Stadio Candido Corrent va in scena il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). A sfidarsi sono Mallare e Borghetto, squadre entrambe in lotta per non retrocedere desiderose di vincere per potersi cercare di tirarsi fuori dai guai.

Le formazioni

Il Mallare guidato da Andrea Alloisio scende in campo con A. Kadrija, Pellicciotta, M. Siri, Gillardo, Torrini, Pistone (C), S. Siri, Graffa, H. Kadrija, Caruso e Bogliacino.

A disposizione ci sono Celestini, Rodino, Foglino e Spahiu.

Il Borghetto di Edmondo Perrone risponde con Gallo, Sara, Dileo, Sabia (C), Briozzo, J. Dahmani, Bova, Amendola, Guga, Di Bella e El Allali.

In panchina si accomodano Mottola, Cabiati, Colotto, I. Dahmani, Fruzzetti, Gatto, Parodi, Perrone e Pilloni.

Arbitro del match è Marco Vitale della provincia di Savona.

La cronaca

Alle 21:03 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida con entrambe le compagini che immediatamente dimostrano una buona intensità.

Al 4’ è il Mallare a rendersi pericoloso con il tiro dal limite dell’area di Caruso, un tentativo che tuttavia viene bloccato a terra senza particolari grattacapi dell’estremo difensore avversario.

All’8’ i padroni di casa la sbloccano con la rete di Herolind Kadrija, un buon colpo di testa ottimo per finalizzare un calcio d’angolo battuto perfettamente: è 1-0 Mallare al Corrent!

Al 16’ ecco il primo cartellino giallo del match: Graffa viene ammonito a causa di un intervento falloso.

Al 20’ il Borghetto prova a reagire rendendosi pericoloso con una buona azione corale, pallone fuori di poco.

Al 23’ ecco il pareggio degli ospiti. La squadra di Perrone grazie ad un’azione fluida pesca Guga il quale, di testa, fredda un incolpevole Kadrija: è 1-1 al Corrent!

Al 25’ H. Kadrija tenta immediatamente di rispondere alla marcatura avversaria, ma il suo tentativo non trova l’esito sperato.

Al 27’ è ancora il Borghetto a cercare il gol con Di Bella, Kadrija però risponde nuovamente presente bloccando a terra.

Al 28’ il Mallare tenta di portarsi in vantaggio con il tiro di Bogliacino, ma Gallo non si fa sorprendere salvando i suoi.

Al 30’ uno scatenato Herolind Kadrija prova a caricarsi il Mallare sulle spalle, ancora una volta però la sua conclusione non trova l’esito sperato.

Al 33’ il Borghetto risponde nuovamente con una buona azione manovrata, pallone fuori di poco.

Al 43’ esultano i tifosi ospiti. Di Bella approfitta di un errore clamoroso della retroguardia dei locali portando i suoi in vantaggio: è 1-2 Borghetto al Corrent!

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Termina però proprio 1-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero frizzante, una partita affrontata a viso aperto da entrambe le squadre per ora decisa da un’incredibile disattenzione della compagine allenata da Alloisio. L’impressione comunque è che il match sia più vivo che mai, un incontro che potrebbe concludersi con qualsiasi tipo di risultato.

Alle 22:00 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità con il Mallare che immediatamente prova a rendersi pericoloso.

Al 4’ i supporter locali rumoreggiano a causa di un possibile penalty non concesso ai rossoblù, ma l’arbitro lascia proseguire senza ravvisare nulla in particolare.

Al 6’ Di Bella direttamente da calcio di punizione cerca la magia, Kadrija blocca.

Al 9’ il direttore di gara ammonisce Bova a causa di un intervento irregolare.

All’11’ è ancora il Mallare a cercare la via della rete con la conclusione di Herolind Kadrija, pallone a lato di poco.

Al 12’ l’arbitro sospende il gioco annullando la progressione palla al piede di Foglino: nuove proteste da parte dei padroni di casa.

Al 14’ una mischia in area di rigore costa cara alla retroguardia del Borghetto: il direttore di gara