Porti, Paita: “Italia Viva offre soluzione a problema visti marittimi”

Liguria. “Per affrontare il complesso tema dei visti marittimi e scongiurare le rilevanti ricadute economiche e le grandi complicazioni per gli armatori dei settori commerciali, delle crociere e della nautica, Italia Viva ha depositato due emendamenti al Dl Ucraina che offrono una soluzione al problema”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“Grazie alla disponibilita’ del senatore di Italia Viva Mauro Maria Marino, che si e’ fatto carico del problema, – continua -il gruppo Iv al Senato ha deposito, su impulso mio e del sottosegretario Scalfarotto che ha seguito costantemente il tema, due modifiche al decreto che si pongono l’obiettivo disbrogliare la matassa rappresentata dai visti dei lavoratori di nazionalita’ extra-Schengen impiegati a bordo delle navi che stazionano nei nostri porti”.

“Le norme attuali – spiega Paita – imponevano di fatto agli armatori di ridurre a 90 giorni il periodo lavorativo a bordo delle navi degli equipaggi imbarcati. La conseguenza e’ di compromettere la possibilita’ di disporne per l’intero arco temporale consentito dal regime doganale. Questo ostacolo spingeva gli armatori del settore nautico a scegliere mete alternative all’Italia, con ripercussioni economiche negative per l’indotto portuale”.”Nell’autorizzazione, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati sulle navi, – conclude – a svolgere attivita’ lavorativa a bordo per tutto il tempo necessario al suo svolgimento (e comunque non superiore a un anno) si può individuare uno strumento capace di risolvere la questione e restituire ai porti italiani la loro naturale centralità”.