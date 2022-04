Ponte di Pasqua, traffico e rallentamenti in autostrada: 11 km di coda tra Andora e Spotorno

Liguria. In autostrada A10, in direzione Genova, si registra una coda di 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno per traffico intenso e altri 5 km tra Andora e Albenga causa lavori. In A7 coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla e 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori.

In occasione del giorno di rientro dei turisti si sono formate code e rallentamenti lungo la rete autostradale ligure. Sino al 9 maggio, per mitigare i disagi, Autostrade per l’Italia, sulle tratte di competenza della A10, A26, A12 e A7 ha rimosso i cantieri.

Nei tratti di competenza di Autofiori, sulla A10 si prevede la rimozione dei cantieri fino a lunedì 2 maggio nel tratto Savona-Albenga (dalle 12 di oggi rimozione di tutti i cantieri in direzione Francia, da giovedì 14 in direzione Genova). Per quanto riguarda le altre tratte, sulla A12 tra Sestri Levante e Spezia (competenza Salt) è prevista la rimozione dei cantieri dal 13 aprile fino alle 12 di lunedì 2 maggio.

“La pausa dei cantieri autostradali in Liguria in anticipo sulla Pasqua durerà fino a lunedì 9 maggio, il weekend ultimo di Euroflora a Genova, una pausa abbastanza sostanziosa come quelle già fatte durante l’estate – aveva detto Giampedrone –. Abbiamo chiesto ai concessionari autostradali un rapporto sui cantieri inamovibili, la Regione Liguria vuole capire perché c’è l’inamovibilità di alcuni cantieri e ha detto ai concessionari ‘non Aspi’ di prevedere un’adeguata riduzione o esenzione dal pagamento del pedaggio qualora ci fossero delle inamovibilità rispetto alla pausa che stiamo concordando”.