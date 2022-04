Polisportiva AGI: ottimi risultati in ambito regionale, ora obiettivo puntato sulle finali nazionali

Loano. Sabato 23 e domenica 24 aprile, con la terza ed ultima prova del campionato Gold di ginnastica acrobatica, si sono concluse le qualificazioni per l’accesso alle finali nazionali.

Domenica 3 aprile, sempre a Loano e sempre con l’organizzazione dalla U.S. Villanovese, era stato il turno del circuito Silver di decretare i finalisti. La Polisportiva AGI, con le sue allenatrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus, ha partecipato ad entrambe le competizioni, portando a casa ottimi risultati.

Per il campionato Silver c’è stato il debutto in L1 della coppia più giovane della squadra, formata da Giulia Bollorino e Eranda Spahiu, alla loro primissima gara. Nella stessa giornata la coppia di L2 Allieve, Celeste Rega ed Ilaria Zone, malgrado l’assenza, ma considerati i positivi risultati delle prime due prove, è riuscita a conquistare la finale nazionale che si svolgerà a Lodi domenica 8 maggio.

Per il circuito Gold categoria L3 open, le coppie Matilde Gallan con Ginevra Musa ed Alice Guidotti con Emma Meshau, con le loro esibizioni precise e ben eseguite, si sono posizionate rispettivamente al quarto e quinto posto, accedendo entrambe alla finale.

Anche il trio Open L3 formato da Matilde Gallan, Greta Shllegaj e Ginevra Musa accede alla finale di Milano del 21 e 22 maggio.

La giovane coppia Allieve L3, composta da Greta Shllegaj e Margherita Caracciolo, nonostante il buon esercizio, si classifica al settimo posto, mancando l’accesso alla finale per pochi punti.

“In questo momento un ringraziamento particolarmente sentito va alle istruttrici che in un anno sportivo impegnativo e pieno di difficoltà sono state in grado di ottenere ottimi risultati – affermano i dirigenti della Polisportiva AGI -. Si ringrazia inoltre gli sponsor Conad e agenzia San Sebastiano per il loro contributo e i genitori per il loro supporto e presenza”.

Alcune immagini delle ginnaste della Polisportiva AGI in azione