Pochi giorni alla Pasqua, Toti: “Le prenotazioni in hotel stanno andando bene. Camere occupate al 70%”

Liguria. “Le prenotazioni negli alberghi stanno correndo veloci, c’è già almeno un 70% di camere occupate. Le previsioni sono quindi buone in tutta la regione, da Imperia allo Spezzino”. A dirlo è il governatore ligure Giovanni Toti, a pochi giorni dalla Pasqua.

“Si presuppone che le prenotazioni cresceranno ancora nelle prossime ore e poi ci saranno i turisti occasionali che arriveranno senza prenotare – prosegue -. Credo che sarà un weekend di tutto esaurito, non solo quello di Pasqua ma anche il 25 aprile e il 1° maggio, segno che la nostra regione è sempre più attrattiva anche grazie alle politiche di marketing sempre più importanti”.

“Già l’anno scorso con l’allentamento della pandemia avevamo registrato ottimi numeri del turismo che poi ci hanno portato a un’estate da record di ripartenza. Crediamo quest’anno di poter fare uguale o anche meglio” aggiunge.

LA SITUAZIONE NEL SAVONESE

Anche nel savonese il trend delle prenotazioni in hotel e nelle strutture ricettive per il periodo delle festività è buono. “Nelle mie strutture (3 hotel) quest’anno le prenotazioni sono buone, i soggiorni sono di almeno 4 o 5 notti, c’è movimento, ci sono ancora richieste di prenotazioni e tanta voglia di mare e di ritornare ad Alassio” ha affermato Stefania Piccardo, presidente degli albergatori di Alassio.

Fiducia anche per il turismo europeo, un’ulteriore boccata d’ossigeno: “In primavera tornano i turisti svizzeri, tedeschi e nei week end i francesi” aggiunge Piccardo. “C’è voglia di mare e di vacanze e la Liguria è pronta ad accogliere i turisti che verranno a trovarci. Ci aspettiamo non solo che arrivino gli italiani ma anche il ritorno degli stranieri, dai Paesi limitrofi come Francia, Svizzera, Germania e speriamo anche dagli Stati Uniti, con un mercato americano che sta tornando a muoversi verso le nostre destinazioni” tiene a dire l’assessore al turismo Gianni Berrino.

Anche le previsioni di Carlo Scrivano, direttore provinciale dell’Unione Provinciale Albergatori, fanno ben sperare: “Pasqua promette bene, ci stiamo avviando verso una buona stagione“. Una frenata improvvisa delle prenotazioni era avvenuta in concomitanza dell’aumento dei costi delle bollette ma ora la ripartenza: “Dopo uno stop in seguito alla guerra, ora la gente è di nuova fiduciosa”.

LA VIABILITA’: RIMOZIONE CANTIERI IN AUTOSTRADA FINO AL 9 MAGGIO

Ma il tasto dolente è sempre lo stesso, e prende il nome di autostrade. “Abbiamo una palla al piede che ci trasciniamo”, commenta Piccardo. Scrivano sulla stessa linea: “I turisti vengono in Liguria perché nella nostra regione si sta bene e c’è un’offerta variegata con servizi buoni – dichiara -. Ma appena arrivano ci dicono ‘siete irraggiungibili, come fate a sopportare queste condizioni?’“.

Il presidente Toti però evidenzia che fino al 9 maggio ci sarà “la rimozione fino dei cantieri sulle nostre autostrade, fortemente voluta da Regione Liguria attraverso i tavoli di confronto con le concessionarie e il ministero, e l’avvio, poi, del piano estivo, con interventi meno impattanti, che saranno sospesi tutti i fine settimana”.