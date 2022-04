Plodio, mister Dario Roso esalta il gruppo: “Dato il massimo, vittoria meritata da giocatori e società”

Il Plodio era partito con l’obiettivo di terminare il campionato tra le prime cinque. Dopo un girone di andata di buon livello, la formazione valligiana si è resa protagonista di un girone di ritorno maiuscola, che l’ha portata a concludere la regular season al secondo posto, in coabitazione con il Dego.

La classifica avulsa ha però premiato gli avversari, che ieri in occasione della finalissima play off avrebbero potuto beneficiare di due risultati su tre al termine dei supplementari. Il Plodio è però riuscito a vincere 2 a 1 e a guadagnarsi così la pole position per quanto concerne i ripescaggi in Prima Categoria.

L’allenatore Dario Roso rende merito alla squadra: “Partita preparata bene. I miei ragazzi hanno dato il duecento per cento come ho chiesto loro in settimana. Siamo partiti da sfavoriti. Non so se questo porterà al passaggio di categoria, ma è stata una grandissima soddisfazione”.

Meriti da condividere anche con tutto lo staff del Plodio: “Siamo stati compatti, sono davvero fiero dei miei giocatori. Dedico a loro la vittoria e a tutti i dirigenti del Plodio. In ogni caso, complimenti anche al Dego per la stagione che ha disputato”.

Infine, c’è spazio a una dedicata particolarmente sentita: “Ma la dedica più speciale è per i miei bimbi e per una persona speciale“.