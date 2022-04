Pirates, trasferta impegnativa a Padova

Albisola Superiore. Dopo l’ottima prova contro i Daemons che ha riacceso le speranza playoff per i pirati, un altro banco di prova li attende in terra veneta. Il sodalizio del presidente Giacchello affronterà, domenica 1 maggio, i Saints Padova, team che all’andata aveva sconfitto di misura i liguri per 9 a 3.

I pirati saranno di scena al Plebiscito di Padova in formazione rimaneggiata, con numerose assenze dovute a motivi di lavoro e ad infortuni, ma il carattere battagliero e indomito del team ligure saprà sopperire a queste defezioni.

Il team patavino è reduce da una sconfitta casalinga contro i Sentinels, che ha praticamente riaperto il girone. Ora la classifica dice Saints 3-1, Sentinels 2-1, Pirates 1-2 e Daemons 1-3.

La giornata di domani vede degli incroci interessanti perché, oltre alla partita di Padova, a Cernusco ci saranno i Daemons all’ultima spiaggia che affronteranno i Sentinels in piena corsa per i playoff e per il primo posto. Dai risultati di domenica sera, il girone potrebbe essere nuovamente stravolto oppure confermare la classifica.

Intanto un’altra bella notizia sul “fronte azzurro” per i Pirates. La giocatrice Carola Bianchelli è stata nuovamente convocata al raduno della nazionale flag senior femminile in programma sabato 30 aprile e domenica 1 maggio a Firenze. “Ancora complimenti alla nostra atleta che oramai è in pianta stabile nel giro della nazionale femminile che si sta preparando in vista degli impegni internazionali in programma per questa estate” affermano i dirigenti dei Pirates.