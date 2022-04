Pietra Ligure, mister Pisano torna a sorridere: “Rispedita al mittente la celebrazione del nostro funerale, arbitraggio inadeguato”

Pietra Ligure. Oggi al “Giacomo De Vincenzi” è andata in scena la gara tra Pietra Ligure e Busalla, match valevole per la quinta giornata del giro le playout di Eccellenza. Alla fine è stato 3-2 per i padroni di casa, un epilogo che ha permesso alla squadra allenata da Mario Pisano di abbandonare gli ultimi tre posti rappresentanti la zona retrocessione.

Al termine della sfida non sarebbe dunque potuta mancare la voce dell’allenatore dei biancocelesti, tecnico il quale ha esordito dichiarando: “Posso accettare degli arbitraggi inadeguati, ma non l’atteggiamento mostrato quest’oggi dalla terna. Sul 2-1 del Busalla Rovere subisce un fallo, l’assistente avrebbe dovuto dargli una mano. Nel secondo tempo la situazione è poi completamente sfuggita di mano, la partita si è fatta maschia con entrate decise da una parte e dall’altra. La condotta di gara tenuta in generale è stata vergognosa. L’assistente mi ha chiesto di chiamare il presidente a 10 minuti dalla fine del match per comunicargli che ci sarebbero state delle multe, questo è l’approccio di cui parlavo”.

In seguito Pisano ha proseguito il proprio intervento augurandosi che anche gli arbitri possano venire valutati come capita ad allenatori e giocatori. L’intervistato ha poi svelato di aver scelto di liberarsi dopo una partita vinta per evitare di sentirsi dire da qualcuno che utilizza gli arbitraggi come scusa.

“Oggi abbiamo vinto ma le cose non sono andate bene lo stesso – ha sottolineato ancora l’allenatore- Il Busalla è partito forte, si vede il lavoro di Lanzarone. Il gol subito nei primi minuti ha confermato quanto avevo pronosticato in settimana, in stagione abbiamo totalizzato soltanto tre clean sheet quindi l’andare in svantaggio è una situazione a noi nota. La squadra ha reagito nel modo giusto, ho visto un grande Pietra. Una nota di merito va anche ai nostri tifosi, ci hanno aiutato e spinto per tutta la partita nel modo giusto”.

Infine Pisano ha concluso svelando di non guardare la classifica, questo perché preferisce pensare partita dopo partita cercando di vincerne il più possibile. “Oggi era tutto pronto per celebrare il nostro funerale – ha chiosato il tecnico – ma per il momento l’abbiamo rispedito al mittente. Sono certo del fatto che abbiamo la forza, la qualità e l’atteggiamento per continuare a rinviarlo. Devo dire che gli episodi non ci hanno mai sorriso, noi però dobbiamo fare prestazioni migliori rispetto a quella offerta ad Ospedaletti”.

È terminata in questa maniera l’intervista a mister Pisano, allenatore adesso pronto a concentrarsi in vista del prossimo match contro l’Athletic Club Albaro.