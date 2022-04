Pietra Ligure e l’ordine francescano ricordano padre Gaetano Alberti: “Persona speciale, sempre nei nostri cuori”

Pietra Ligure. Non una ma più generazioni, cresciute all’oratorio sotto la guida di un francescano davvero speciale, rimasto nei cuori e nelle menti di tante persone, non solo nell’ambito dei fedeli e della comunità religiosa: in occasione del 30° anniversario della morte di Padre Gaetano Alberti (24 aprile 1992), la parrocchia del Soccorso lo ricorderà con una Santa Messa alle ore 18.00.

Al termine, nel porticato adiacente la Casa di Riposo “Santo Spirito”, sarà inaugurata una targa in sua memoria.

Presiederà la S. Messa sua Eccellenza Mons. frà Mario Vaccari, neo eletto Vescovo di Massa Carrara, con la partecipazione dei frati della Provincia del Nord Italia.

Padre Gaetano fece parte della Comunità francescana del Soccorso dal 1954 al 1992 con un breve intervallo (1969-1971) nella chiesa di Pontelungo di Albenga. Fu parroco e guardiano dal 1979 alla sua morte. Educatore dei giovani pietresi, definito anche il fondatore del calcio moderno a Pietra Ligure”: a lui si deve la nascita nel 1954 della la Polisportiva G.S. San Francesco, che nel 1956 divenne U.S. Soccorso, regalando negli anni avvenire lo storico derby calcistico pietrese con la “rivale” San Nicolò.

“Invitiamo tutti quanti ebbero modo di conoscerlo ed apprezzarlo per le sue doti di umanità, generosità, amicizia e dinamismo con cui ha operato, a partecipare alla sua commemorazione” affermano dalla parrocchia del Soccorso.

In tanti, in tutto il ponente savonese, lo ricordano con grande simpatia e anche nostalgia, capace di avvicinarsi alle persone con semplicità e comprensione, subito in sintonia con i bisogni del prossimo… La sua morte improvvisa lasciò un vuoto enorme, soprattutto per le tante iniziative che lo hanno visto in prima linea e protagonista, per i giovani, le persone in difficoltà e per coloro che chiedevano anche solo un consiglio.

Un messaggio unanime sulla ricorrenza: “Una persona che ha lasciato un profondo segno nella comunità pietrese”.

Per assicurare alla memoria di padre Gaetano la continuità di una venerazione da parte dei tanti che gli hanno voluto e gli vogliono ancora bene, la sua salma ha trovato posto tra i parroci “storici” di Pietra Ligure, inizialmente dedicata solo ai preti di San Nicolò.