Piaggio Aerospace, Uilm: “E’ arrivato il momento dei fatti”

Liguria. “L’incontro di oggi con il commissario Nicastro ha dimostrato come il nodo che lega la Piaggio Aerospace non sia ancora stato sciolto. Ci sono 5 manifestazioni di interesse che hanno accesso alla data room e potranno fare un’offerta vincolante entro fine maggio, e poi c’è un sesto soggetto che viene dai bandi precedenti e che ancora oggi non ha fornito una offerta ritenuta completa”.

Parole del segretario della Uilm Liguria Antonio Apa, che interviene sulla nuova fase per il futuro dell’azienda aeronautica.

“Il primo dato che registriamo, con disappunto ma senza stupore, è l’assenza della politica. Non solo non aiuta il lavoro del commissario, dando una direzione di politica industriale chiara o attraendo soggetti industrialmente forti e Internazionali, ma anzi rischia di indebolire il valore della Piaggio non confermando alcuni elementi fondamentali. Una strada molto pericolosa che va stoppata subito” aggiunge Apa.

“Riteniamo il lavoro del commissario Nicastro indispensabile per trovare una soluzione a una vertenza che ormai dura da troppo tempo”.

“Piaggio ha risorse, commesse, professionalità e progetti per potersi rilanciare – prosegue il sindacalista – e tornare a essere un asset strategico di questo paese come un punto di forza per il tessuto industriale della regione. Chi ha intenzione di prendere questa azienda non può più perdere tempo”.

“Il messaggio del commissario è stato chiaro. È finito il tempo delle cose fatte a metà. Va fatta un’offerta seria, consona al valore dell’azienda che dimostri la serietà dei soggetti in campo” conclude il segretario Uilm.