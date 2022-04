Peste suina, stop all’abbandono di rifiuti organici: potenziamento della raccolta nel piano regionale

Liguria. Il consigliere regionale Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di intervenire a supporto ai Comuni ricompresi nella cosiddetta “zona rossa” per potenziare il servizio di raccolta, per limitare il più possibile la presenza di rifiuti organici sul territorio.

Questo, secondo il consigliere, specie nelle aree molto sensibili rappresentate dalle aree pic-nic e di sosta anche all’interno dei parchi.

Bozzano ha rilevato, in particolare, che la riduzione di cinghiali deve essere attuata anche limitando l’accesso a fonti di cibo.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha ricordato l’importanza per ridurre l’accesso dei cinghiali nell’ambito urbano attraverso la modifica dei contenitori dei rifiuti e con azioni di informazione alla popolazione contro l’abbandono di cibo, che alimenta l’arrivo degli ungulati a ridosso di zone abitate.

“La Regione – ha detto – prevede di inserire nel Piano regionale dei rifiuti indicazioni per potenziare il servizio di raccolta nei Comuni nella zona infetta”.

Tra le azioni da mettere in campo, quindi, una implementazione dei centri di raccolta nelle località e aree collinari e nelle stesse zone dell’entroterra, ormai sempre più frequentate da cittadini e turisti per gite ed escursioni.

A questo, naturalmente, non potrà mancare una campagna di sensibilizzazione per evitare l’abbondono di rifiuti organici, sia a tutela del territorio e dell’ambiente, quanto, come in questo caso, per evitare di attirare la fauna selvatica.

Intanto, secondo l’ultimo aggiornamento odierno, i casi positivi sono 83, invariati rispetto a ieri: 51 per positività in Piemonte, 32 per positività in Liguria.