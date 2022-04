Liguria. Salgono a 90 i casi di peste suina africana accertati tra Liguria (34) e Piemonte (56).

Si tratta di due nuovi casi in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

Un caso è stato riscontrato in provincia di Alessandria a Voltaggio (nono da quando è iniziata l’emergenza). Il secondo caso per ritrovamento in provincia di Genova a Ronco Scrivia (settimo).