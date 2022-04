Peste suina, comitato di aziende agricole e forestali annuncia azioni legali: “Nulla è stato fatto”

Liguria. “Sono trascorsi quasi quattro mesi dal ritrovamento della prima carcassa di cinghiale morto di peste suina africana e nulla è stato fatto per il contenimento e per l’eradicazione dell’epidemia che colpisce i suidi ma distrugge il futuro produttivo di tante aziende dell’appennino ligure-piemontese”.

L’affondo arriva dal Comitato “Il Riccio”, che riunisce numerose aziende del territorio interessato dall’infezione, pronta ad azioni legali a tutela delle aziende associate “contro l’inerzia, l’immobilismo e l’assenza di azioni concrete contro il dilagare della PSA” afferma lo stesso Comitato.

“Sono di fatto cessate le ricerche organizzate delle carcasse e, quindi, e i ritrovamenti ormai affidati al mero caso sono pochissimi non certo perché il Virus si è fermato, ma solo perché nessuno ne controlla più la diffusione!”.

“L’Unione Europea ha richiesto all’Italia di attuare un piano di eradicazione del virus, ma sono stati prodotti solo documenti e atti normativi (mere grida manzoniane), buone intenzioni su recinti e abbattimenti ma nulla si è visto: ad oggi si sono fatti abbattere molte centinaia di maiali perfettamente sani detenuti dalle aziende agricole e neppure un cinghiale (animale vettore del virus) è stato catturato e abbattuto”.

“La Regione Liguria ha riaperto i sentieri alle attività outdoor, decisione che abbiamo salutato con favore, ma non è stato affisso un cartello sulle precauzioni e i divieti che debbono essere seguiti dai turisti, non è stata avviata la promessa campagna di informazione e non c’è nessun controllo sul rispetto delle regole da seguire”.

E ancora: “Il commissario straordinario in oltre un mese dalla nomina ha prodotto solo una ordinanza a cui nessuno, neppure lo stesso commissario, ha dato seguito in merito all’intesificazione delle attività di ricerca, all’avvio delle opere di contenimento o alla riduzione del numero dei cinghiali”.

“Con la riapertura dei sentieri è scemata anche l’attenzione dei media e la preoccupazione dell’opinione pubblica, ma l’epidemia sta progredendo e i ritrovamenti di carcasse infette (totalmente occasionali) riguardano il territorio di comuni nei quali non erano state trovate al momento delle ricerche di centinaia di volontari dell’entroterra che ora, delusi dall’inerzia, hanno deciso di restare a casa”.

“Esprimiamo grave preoccupazione e denunciamo la responsabilità di tutte le istituzioni nazionali e regionali perché nulla si è fatto e si fa per contenere ed eradicare il virus della PSA e con l’allargarsi dell’epidemia aumenteranno i danni alle aziende agricole e forestali, oltre al grave pregiudizio per l’attrattività turistica e ambientale del territorio dell’entroterra” conclude il Comitato.

Intanto, per la ricerca della peste suina africana è stato attivato un laboratorio regionale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per aggiungere alla rete una nuova struttura di controllo e procedere con tempestività avendo delineata la situazione. Per svolgere l’attività è stato assunto un tecnico di laboratorio biomedico. “Ma a permettere la riuscita dell’operazione sono stati l’impegno e la collaborazione del personale dell’istituto”, commenta il direttore Angelo Ferrari.

La sede di Genova ha così ottenuto dal Cerep – Centro di Referenze Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus – la certificazione per l’esecuzione dei test diagnostici per la ricerca del virus della peste suina africana.

L’aggiunta di nuovo laboratorio alla rete dei controlli è strategicamente essenziale in previsione delle attività di depopolamento dei cinghiali perché permetterà di ridurre i tempi di risposta delle indagini diagnostiche, garantendo risposte immediate a istituzioni e cittadini.

Intanto si segnala un nuovo caso in Liguria, riscontrato a Mignanego in provincia di Genova (in questo comune 6 positività da inizio emergenza). In tutto i casi accertati sono 96, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 58 per positività in Piemonte, 38 per positività in Liguria.