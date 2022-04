Pesce d’aprile

A tutti è capitato d’incontrare un burlone, qualcuno sempre in vena di fare scherzi – quando quel qualcuno non siamo noi! -. Gli scherzi possono essere dei divertenti modi per rallegrare una giornata grigia, ma possono anche essere pesanti o di cattivo gusto; gli scherzi possono essere crudeli e, se fatti alla persona sbagliata, possono risultare fatali.

“CARRIE”

Primo romanzo di Stephen King ad essere stato pubblicato, mette in luce tutte le conseguenze del bullismo e degli scherzi crudeli verso chi è diverso o in difficoltà. Il tema del diverso è sempre presente nella narrativa di King ma, in questo romanzo, è all’ennesima potenza. Da questo libro sono stati tratti ben 4 film di cui, il più famoso, è ”Carrie- Lo sguardo di Satana-“ del 1976 diretto da Brian De Palma.

“Quasi nessuno scopre mai che le sue azioni feriscono davvero gli altri. La gente non migliora, diventa solo più furba. Quando diventi più furbo, non smetti di strappare le ali alle mosche, cerchi solo di trovare dei motivi migliori per farlo.”

TRAMA

Carrie White è un’adolescente introversa e silenziosa, bersagliata a scuola dalle angherie dei compagni, in particolare da Christine Hargensen. Non che a casa le cose vadano meglio: vive con la madre, Margaret, una donna malata di mente, puritana e ossessionata dal peccato, che le infligge quotidianamente punizioni terribili; il fatto poi Carrie abbia il potere della telecinesi, la convince sia figlia di Satana. Ignorata, maltrattata e incompresa, Carrie non reagirà bene all’ultimo, terribile, scherzo di Christine e darà sfogo a tutta la sua rabbia.

Stephen Edwin King, americano del Maine classe del’47, è uno dei più prolifici scrittori del nostro tempo. Molti dei suoi libri e racconti – “Pet sematary”, “It”, “Il miglio verde”, “La torre nera” e “Dottor Sleep”, seguito di Shining, solo per citarne alcuni – sono stati trasposti in film e serie televisive, firmati da grandi registi come Kubrick, Carpenter, Cronenberg e Romero.

Un libro per i bambini

Essere divertenti e spensierati sono forse tra le caratteristiche più belle dei bambini; per questo, nei libri a loro dedicati, gli scherzi e le trovate divertenti sono all’ordine del giorno. Anche perché la risata di un bambino è sempre un tonico per le orecchie, un balsamo per tutte le brutture e i malumori che il mondo degli adulti impone.

Per i più piccini: “BEE BEE LA PECORA ASTUTA”

In questo libro, vi faccio un’anticipazione, si parla di pupù. Un argomento sicuramente divertente per i più piccolini ma insegna anche che “chi la fa l’aspetti” con il suo seguito “Adoro la limonata”. Edito da Valentina Edizioni è da ridere dai 3 anni in poi.

– Si sono gratis… ma solo per i tacchini.

– Io sono un tacchino!

TRAMA

La pecorella Bee Bee si annoia e quando arriva il tacchino Tontolino la tentazione di fargli uno scherzo è troppo forte.

Mark e Rowan Sommerset vivono in Nuova Zelanda dove scrivono e illustrano i loro divertentissimi libri.

Per i più grandi: “SCHERZI DA STREGA”

Un libro divertente e dolce che insegna che anche i più cattivi hanno bisogno di dolcezza. Edito da Battello a Vapore, è un libro da gustare dai 6 anni in poi.

TRAMA

Il povero Orsetto si è perso nella notte in mezzo ad un bosco e trova una sola porta a cui bussare: la casa di una strega. Più lui cercherà riparo e cibo, più gli scherzi della megera saranno cattivi. Riuscirà l’Orsetto, con la sua dolcezza e innocenza, a sciogliere il cuore della strega?

Roberta Grazzani è una scrittrice, editor e giornalista. Ha scritto diversi libri, molti con protagonista Nonno Tano, editi da Battello a Vapore; tutti molto apprezzati dalla critica e dai lettori

PICCOLE SCHEGGE

Sebbene le origini siano tanto antiche da perdersi, in molte parti del mondo il 1 Aprile è il giorno dedicato agli scherzi. Forse è perché un santo salvò la vita ad un papa da una lisca di pesce o perché, in questo giorno, cadeva il capodanno- prima della riforma gregoriana – e si regalano pacchi vuoti come scherzo, oppure la mancanza di pesci sui fondali mentre compaiono le prime pesche; fatto sta che oggi è il giorno perfetto per fare scherzi, dai più elaborati ai più semplici per strappare una risata.

