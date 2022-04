Pasquetta e ponti primaverili ad AsinOlla: eventi, musica e open space per grigliate e pic-nic

Pietra Ligure. I giorni di Primavera, l’arrivo di Pasqua e Pasquetta e ancora i ponti primaverili: AsinOlla sarà protagonista di una serie di eventi e attrattive secondo la sua mission: relax, natura, ambiente, animali e specialità gastronomiche, il tutto nella splendida e unica location del parco natura di Pietra Ligure.

Anche per i turisti e i visitatori della riviera nei giorni di vacanza in arrivo non mancherà la possibilità di vivere una giornata davvero “green” grazie alle attività esperienziali ed emozionali offerte dalla vocazione outdoor della struttura. Oppure anche solo visitare il parco e godere dei suoi servizi: oltre alla ristorazione de “Il Vagabondo”, a disposizione degli ospiti postazioni con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli per trascorrere alcune ore in relax e buona compagnia.

Pasquetta al parco

Lunedì 18 aprile trascorri la Pasquetta al parco Asinolla! Gusta la tua grigliata in compagnia degli amici o della famiglia, partecipa alle iniziative in programma o rilassati tra alberi e prati all’interno degli spazi della struttura. Nel pomeriggio intrattenimento per i bambini con lo staff del parco: giochi e laboratori tematici. Anteprima delle festività pasquali venerdì 15 aprile, alle ore 15.00, con la divertente “Caccia alle uova”…

Lunedì 25 aprile speciale grigliata

Anche lunedì 25 aprile appuntamento con “Il Vagabondo” e la sua speciale grigliata, con una ricca degustazione di carni, salsicce e altro ancora… Inoltre, potrai fare un pic-nic nello splendido uliveto del parco, godere di un assoluto relax all’ombra degli alberi su un’amaca, prendere il sole affittando una sdraio e sorseggiando una bibita fresca e ancora…Scegliere una tra le attività proposte. Per l’occasione, oltre alle iniziative in programma con il nostro staff, si terrà un simpatico intrattenimento per bambini con il laboratorio di tiro con l’arco, realizzato da Sebastian. E per gli adulti, invece, un breve corso introduttivo agli oli essenziali con Cristina.

1 maggio in musica

Il primo maggio non è tale senza musica! Così al parco Asinolla è in programma l’esibizione del gruppo “I pop’80s” per vivere assieme un concerto live all’aria aperta, note e canzoni dei mitici anni ’80 all’insegna di festa e divertimento. E per il pubblico presente una “non stop” di panini con salsiccia e del panino speciale con “porchetta&porcona”.