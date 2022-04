Riva Ligure. A Riva Ligure, in piazzale Ughetto, feste all’insegna della musica e del divertimento.

“Pasqua street food festival”, l’evento che si sviluppa su tre giorni, è organizzato dal Comune di Riva Ligure insieme all’associazione italiana cuochi itineranti e Costa Balena. Inizia sabato 16 aprile e termina lunedì 18.

Per oggi in programma Music by Master dbj, domani il dj del mare Franco Branco.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid in vigore.