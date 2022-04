Partecipano a una rissa fuori da un locale: identificati dalla polizia locale

Finale Ligure. Nel corso dell’ultima settimana gli agenti della polizia locale di Finale hanno identificato due soggetti che hanno partecipato ad una rissa all’esterno di un locale nottuno. Saranno deferiti all’Autorità giudiziaria.

In vista delle feste di Pasqua e dei successivi weekend, si intensificano i controlli della Polizia Locale in orari serali e notturni, finalizzati a garantire il rispetto delle regole di comportamento e a contenere gli effetti deviati della movida notturna.

Per dare massima efficacia alle attività le Polizie Locali di Finale Ligure, Loano e il Comando di Savona hanno deciso di estendere la gamma delle collaborazioni oltre il controllo sui mezzi TPL, protocollo operativo sul quale collaborano proficuamente da alcuni mesi.

In un’altra circostanza, un minorenne è stato trovato in possesso di una modesta quantità di sostenza stupefacente. E’ stato determinate il fiuto del cane antidroga della Polizia Locale, che ha tracciato un gruppetto di giovani fermo in strada, permettendo agli agenti di rinvenire lo stupefacente addosso al ragazzino.