Parte in camper per un viaggio senza meta, trovato morto a Finale Ligure

Finale Ligure. Era un 64enne di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza, l’uomo ritrovato senza vita sabato all’interno di un camper a Finale Ligure. nella zona del Malpasso.

L’uomo si era messo in viaggio alcuni mesi fa, a dicembre, muovendosi proprio con il camper senza una destinazione precisa. I parenti ne avevano denunciato la scomparsa da qualche giorno, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui: l’ultimo messaggio ai familiari risaliva a fine marzo.

Il camper è stato ritrovato sabato mattina alle 10.30 sull’Aurelia, fermo da diversi giorni: la sua presenza è stata segnalata da un passante alle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Finale, l’automedica e i carabinieri, ma l’uomo era già morto. Sul luogo del decesso non sono stati ritrovati segni di violenza o altro, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali.