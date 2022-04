Papillomavirus, al via la campagna di informazione di Asl2: il 30 maggio iniziativa al Palacrociere

Provincia. Partono lunedì la serie di incontri che ASL 2 ha organizzato, in collaborazione con gli Istituti comprensivi scolastici del territorio, per parlare ai ragazzi delle scuole medie di Papillomavirus e della campagna vaccinale a loro dedicata. Personale esperto si recherà direttamente nelle scuole per trattare questo tema delicato e rispondere alle eventuali domande dei ragazzi.

L’azienda sanitaria rende disponibile anche ai genitori un momento informativo tramite piattaforma online, e a tale scopo ha messo a disposizione un form per segnalare il proprio interessamento o la propria adesione.

“La recente emergenza pandemica ha messo in luce come le vaccinazioni possano avere un ruolo centrale nella prevenzione delle infezioni, ma anche quanto l’impatto del Covid-19 abbia messo a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale. Tra le sfide che ci si appresta ora ad affrontare, è senza dubbio prioritario l’incremento delle misure di prevenzione nei confronti del papillomavirus umano (HPV).” commentano da ASL 2.

“È raccomandato sottoporre tempestivamente i ragazzi alla vaccinazione in quanto, considerata la via di trasmissione, questo vaccino assicura il massimo della sua efficacia se viene effettuato prima dell’inizio dell’attività sessuale. Ad oggi buona parte dei Paesi europei hanno introdotto la vaccinazione anti-HPV nei propri programmi nazionali di immunizzazione. In Italia, dal 2007 viene offerta gratuitamente a tutte le ragazze durante il loro 12° anno di vita; il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, attualmente in vigore, ha esteso l’offerta anche ai ragazzi.” spiega la dott.ssa Virna Frumento direttore dell’Igiene e Sanità Pubblica di ASL 2, e aggiunge: “Consapevoli delle difficoltà organizzative dettate dalla pandemia da Sars-CoV2 e al fine di garantire la vaccinazione anti-HPV a chi ad oggi non ha aderito al programma vaccinale, abbiamo programmato questo calendario di appuntamenti con le scuole del territorio.”

“Inoltre stiamo organizzando per il 30 maggio una giornata dedicata, presso il Palacrociere di Savona, di cui presto comunicheremo caratteristiche e modalità di accesso”.

L’HPV è un virus che colpisce donne e uomini e che si trasmette in particolare attraverso rapporti sessuali: si stima che fino al 75-80% dei soggetti sessualmente attivi si infetti nel corso della vita, con un picco di prevalenza nelle giovani donne. Sebbene nella maggior parte dei casi l’infezione vada incontro a risoluzione spontanea, i tipi oncogeni di HPV, oltre ad essere responsabili della totalità dei tumori della cervice uterina, possono causare tumori della vagina, del pene e dell’orofaringe ( inclusi i tumori delle tonsille e della base della lingua ).

La ricerca scientifica ha portato all’introduzione di vaccini anti-HPV già nei primi anni 2000 ed attualmente abbiamo a disposizione un vaccino molto efficace, in cui sono presenti antigeni per nove tipi di HPV.

Il Liguria il vaccino anti-papillomavirus è offerto gratuitamente ai ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni oltre che alle donne di 25 anni di età e alle donne trattate per lesioni precancerose.

I contatti per avere informazioni su questa e altre vaccinazioni e per le prenotazioni relative sono:

telefono: 019 840 5901 email: vaccinazioni@asl2.liguria.it