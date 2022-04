Palumbo Superyachts, nel sito savonese saranno costruite due imbarcazioni da 40 metri

Savona. Columbus Yachts, brand di Palumbo Superyachts, annuncia la costruzione di due nuovi superyacht di 40 metri linea Crossover presso il sito Palumbo Superyachts di Savona.

La prima unità potrà essere consegnata a primavera 2024. Un secondo scafo, sempre Columbus Crossover 40, verrà assemblato a partire da fine anno. Entrambe le unità sono in vendita.

Il sito produttivo Palumbo Superyachts di Ancona ha saturato la sua capacità produttiva avendo attualmente in costruzione 11 imbarcazioni (10 delle quali sono state vendute), fra i 24 ed i 67 metri. L’azienda ha quindi deciso di mettere in produzione un nuovo scafo presso il sito Palumbo Superyachts di Savona, che grazie ai suoi 30 mila metri quadrati dispone di tutte le strutture necessarie per la realizzazione di nuove costruzioni.

“L’attuale situazione di mercato ed il portafoglio ordini ci garantiscono stabilità e solidità. Abbiamo già un ISA 80 metri in costruzione in autofinanziamento, presso la nostra sede di Napoli ma siamo anche in grado di mettere in produzione un nuovo 40 metri Columbus Crossover, che potrà essere consegnato nella primavera del 2024. Savona è il luogo ideale potendo attingere a maestranze qualificate che si affiancheranno ad un nuovo team manageriale dedicato alla costruzione di nuove imbarcazioni”, commenta Giuseppe Palumbo, Amministratore Unico Palumbo Superyachts e Palumbo SY Refit.