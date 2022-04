Pallavolo Carcare: le leonesse under 14 del presidente Lorenzo in trasferta a Busto Arsizio

Grande soddisfazione e tanta emozione per le piccole leonesse under 14 della Pallavolo Carcare che hanno vissuto una tre giorni di ottima pallavolo essendo state impegnate in un torneo internazionale con 12 squadre nella e-work arena di Busto Arsizio, patria della squadra di A1 femminile dell’UYBA.

Le ragazze sono state ospitate ad assistere alla gara di play off del campionato nazionale.

Una vera soddisfazione ed un’esperienza che difficilmente dimenticheranno – commenta il Presidente Lorenzo – un momento sportivo al quale le nostre ragazze hanno avuto il piacere di confrontarsi con altre formazioni giocando con coraggio riuscendo a conquistare un dignitoso ottavo posto reggendo il confronto con compagini di atlete più grandi di età e più strutturate.

Speriamo – continuano dalla società – che questo confronto e questa esperienza arricchisca ulteriormente il loro bagaglio sportivo. La Pallavolo Carcare ha puntato sul potenziamento del settore giovanile e su questo fronte stiamo investendo per formare il nostro futuro pallavolistico sia maschile che femminile.