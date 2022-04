Pallacanestro Alassio: una settimana ricca di impegni, con la Serie D che sfiora il colpaccio

Alassio. Bilancio pre pasquale positivo per le squadre gialloblù. Ecco come è andata nel resoconto redatto dalla Pallacanestro Alassio.

SERIE D: Sfiorato il colpaccio esterno

Trasferta a Cogorno per la nostra prima squadra con soli otto effettivi a referto tra cui il 2005 Simone al debutto in un campionato senior. Viste le assenze se a inizio partita ci avessero detto di una partita punto a punto non ci avremmo creduto ma i gialloblù conducono la partita per più di tra quarti e cedono solo nei minuti finali con rammarico.

Ai ragazzi scesi in campo va un grosso plauso anche se per tanti minuti abbiamo accarezzato il sogno del colpaccio che era alla nostra portata, segno della grande crescita che abbiamo avuto in questo campionato.

VILLAGGIO 51 – ABC ALASSIO 47 (11-15; 20-28; 32-39)

ALASSIO: Manzo 1, Robaldo 7, Magaletti 8, Mola 9, Lila 6, Manfredi A. 2, Varaldo 13, Iaria 1. All. Ciravegna

UNDER 17 FEMMINILE: Successo sofferto in trasferta ad Arenzano

Vittoria ad Arenzano per le girls Under 17 ABC contro una grintosissima Basket Pegli “B” che mette in difficoltà le ponentine.

Il nostro approccio iniziale alla gara è troppo superficiale, sia sul piano offensivo che difensivo, giustamente le padrone di casa ne approfittano per crearsi un vantaggio continuando ad attaccare forte il ferro. Nel secondo quarto iniziamo a prendere parte alla gara, collaborando in attacco, penetrando decise e cosa più importante cominciando a difendere senza prendere canestri facili. Il terzo quarto è sulla falsa riga del primo, sprechiamo un sacco di occasioni e perdiamo troppo facilmente la concentrazione, ma fortunatamente nell’ultimo periodo dopo aver riorganizzato le idee e tirando fuori un po’ di carattere riusciamo a portare a casa i due punti. Una menzione speciale va a Jaki che è venuta a supportare le sue compagne anche in trasferta.

AD BASKET PEGLI “B” 60 – NEW BASKET ABC PONENTE 70 (16-10; 31-34; 53-46)

ABC: Siccardo B 18, Immordino 12, Caviglia, Pittella, Rebora, Siccardo S 10, Michelini 13, Maritano 6, Panizza, Tomatis 11. All. Gasparotto

UNDER 15: A Genova, con sofferenza, portiamo a casa una bella partita

Al Crocera di Sampierdarena i ragazzi dell’Under 15 affrontano Sestri in una gara dai ritmi alti. Il primo quarto lo conduciamo con ottime percentuali offensive ma è nel secondo che acceleriamo andando all’intervallo lungo sul +18. Il terzo quarto riusciamo a controllarlo cercando anche di amministrare i possessi ma nell’ultimo periodo riaffiora qualche paura che rischia di compromettere un’ottima prestazione. Con determinazione e grazie all’apporto di tutti i convocati però riusciamo a vincere e dimostrare di essere al livello di parecchie squadre di questo difficile campionato Under 15 arrivando anche alla doppia cifra in classifica. Un meritato pranzo post partita ha chiuso una bella domenica.

BK SESTRI 57 – PALL. ALASSIO 60 (16-22; 24-42; 38-53)

ALASSIO: Vaccarezza, Naso, Maffiola E. 5, Biraghi, Giraldi, Donadio 10, Bozzolo 13, Ravina 2, Maffiola A. 22, Zerbone 6, Salem 2. All. Ciravegna

UNDER 14: Tutti a referto nella trasferta con Virtus Genova

Vittoria per il gruppo 2008 in trasferta a Genova che giocano una partita costante per tutto l’arco dei 40 minuti. Dopo un inizio equilibrato allunghiamo alla fine del primo quarto e incrementiamo il punteggio fino al 38-93 finale contro una mai doma Virtus Genova. Tutti i gialloblù vanno a referto e si prendono le proprie responsabilità quando chiamati in causa.

VIRTUS GENOVA 38 – PALL. ALASSIO 93 (12-23; 22-47; 33-71)

ALASSIO: Di Salvo 4, Biraghi 3, Zerbone 12, Lanfredi 4, Digitali 8, Donadio 18, Vaccarezza 16, Maffiola 11, Ghiglione 2, Casetta 1, Pallini 14. All. Ciravegna

ESORDIENTI: Partita incerta fino all’ultimo con gli amici di AlbengaCeriale

Giochiamo il ritorno con gli amici di AlbengaCeriale nella sfida “casalinga” a Ceriale vista l’indisponibilità del PalaRavizza.La partita è incerta fino all’ultimo ma alla fine non riusciamo a vincere chiudendo le due sfide tra le compagini del mondo ABC, considerando andata e ritorno, in parità, una vinta per parte. La gara ci vede cedere tre tempi, vincerne due e pareggiarne uno con un risultato complessivo che ci sorriderebbe per 28-26 a testimonianza del bel equilibrio durante il match.

PALL. ALASSIO 11 – BK ALBENGACERIALE 13

SCOIATTOLI-LIBELLULE: bel sabato mattina in compagnia degli amici di AlbengaCeriale

Mattinata all’aperto per gli Scoiattoli e le Libellule al Ravizza di Alassio con gli amici di AlbengaCeriale! Tanti tempi giocati, tanto divertimento e il bel tempo che ha fatto da cornice a una bella mattinata cestistica! W il Minbasket!