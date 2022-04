Pallacanestro Alassio, cinque successi e due referti gialli nella settimana gialloblù

Alassio. Bilancio positivo per le squadre della Pallacanestro Alassio. Ecco come è andata la settimana delle formazioni gialloblù, nei resoconti redatti dalla società alassina.

SERIE D: Con Lavagna diversi fattori fanno pendere la bilancia a favore della squadra di casa

Trasferta impegnativa per la Serie D che parte con un aspetto positivo, aver azzeccato l’orario di partenza visti i disagi autostradali.

La gara invece è tutt’altro che semplice in un campo piccolo e difficile dove attaccare 40 minuti di zona non è stato facile con un metro che non ci ha certamente agevolato. Continuano le numerose assenze ma i ragazzi scesi in campo hanno dato il massimo con lealtà e sportività cercando di evitare qualche provocazione evitabile. Esordio per Marco Auricchio con canestro.

BLU SEA LAVAGNA 65 – ABC ALASSIO 39 (10-10; 29-17; 47-30)

ABC: Magaletti 3, Mola 11, Fousfos, Lila 4, Arienti, Auricchio 1, Noumeri 7, Varaldo 4, Micalizzi 4, Revetria 5. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: In sette, con tanti errori e fatica… ma arriva il referto rosa!

Affrontiamo la trasferta di Genova partendo presto e in balia delle ormai consuete code autostradali.

In casa dell’Auxilium giochiamo un’altra partita in grande emergenza dovuta alle numerose e notevoli assenze.

Nonostante una gara sottotono, con poca concretezza e attenzione riusciamo finalmente a ritrovare il referto rosa che sicuramente ci regala un po’ di speranza.

Ai ragazzi che nelle ultime settimane stanno e dovranno sopperire alle tante assenze va un grossissimo applauso perché sia a livello mentale che fisico sono costretti agli straordinari.. e non è finita, abbiamo ancora il Cus!

AUXILIUM GENOVA 42 – ABC ALASSIO 47 (7-8; 17-17; 29-33)

ABC ALASSIO: Manzo, Mola 20, Fousfos, Lila 4, Venturini 9, Micalizzi 6, Iaria 8. All. Ciravegna

UNDER 17 GOLD: Terzo posto al termine della prima fase nel più difficile campionato ligure della categoria

L’ultima partita della prima fase Gold ci mette di fronte al My Basket Genova e, per la prima volta dopo diverse partite, torniamo ad essere dieci a referto in attesa del recupero anche di Leo. La gara non è facile con tanti nostri errori, sia tecnici che di scelte e nelle conclusioni. Nonostante ciò testiamo determinati nel voler vincere la partita confermando il tezo posto in campionato in attesa della fase ad orologio.

ABC 45 – MY BASKET GE 39 (12-10; 22-20; 33-27)

ABC: Parodi 5, Maffioli, Dimitriu 4, Pezzolo 13, Madonia 1, Marengo 12, Manzo 3, Hu 2, Zunino, Lazzari 5. All. Ciravegna

UNDER 17 FEMMINILE: prestazione in crescendo con tutte le ragazze coinvolte

Referto rosa per l’Under 17 femminile che affronta le giovanissime ragazze dello Sport Club Ventimiglia.

Partita sempre in controllo per le girls ABC che, nonostante la partenza un po’ confusionaria con troppe forzature individuali e poca sintonia, riescono durante la gara a correggere gli errori iniziali e trovare buone collaborazioni offensive che hanno permesso a tutte un ampio minutaggio.

Vanno fatti i complimenti anche alle padrone di casa che hanno lottato fino alla fine senza mai arrendersi.

ASD SPORT CLUB VENTIMIGLIA 35 – NEW BASKET ABC PONENTE 83

(10-18; 16-46; 25-69)

ABC: Siccardo B 12, Immordino 4, Lila, Caviglia 2, Pittella 2, Rebora, Siccardo S 22, Maritano 15, Panizza 10, Tomatis 18. All. Gasparotto.

UNDER 17 FEMMINILE: Trasferta amara nel Tiguglio contro una buona compagine

Referto giallo per le girls ABC che fanno visita alla Junior Basket Rapallo. Partita sottotono, affrontata con poca determinazione, sia in attacco che in difesa. Subiamo passivamente il ritmo delle avversarie che conducono la gara per 3 quarti su 4.

Sperando che questa sconfitta serva da lezione per tirar fuori le le potenzialità e il carattere della squadra che purtroppo oggi è mancato.

JUNIOR BASKET RAPALLO 75 – NEW BASKET ABC PONENTE 56 (27-11; 35-24; 57-43)

ABC: Siccardo B 16, Immordino 4, Lila 2, Caviglia, Pittella, Rebora, Siccardo S 15, Maritano 12, Panizza, Tomatis 7. All. Gasparotto-Accinelli.

UNDER 15: quaranta minuti di sofferenza… dagli abissi dei primi due quarti alle stelle nel finale!

Al PalaRavizza arriva il Finale che nell’ultimo turno ha reso la vita difficile al Sanremo perdendo in trasferta di soli 6 punti.

L’inizio per i gialloblù è difficilissimo con i finalesi che in difesa sono ultra contenitivi e in attacco trovano vantaggi con blocchi lontano dalla palla di difficile interpretazione.

Anche il secondo quarto è ad appannaggio dei finalesi e se nel terzo quarto si inizia a vedere un cambio di ritmo per i gialloblù è nell’ultimo che si trova l’energia necessaria per ribaltare il risultato e vincere 50-47 una partita difficile dove si è vista una bella reazione dopo l’intervallo lungo.

Pall. Alassio 50 – BK Finale 47 (6-16; 15-28; 26-36)

ALASSIO: Montagna, Naso, Maffiola E. 2, Furia, Maffiola A. 4, Donadio 4, Bozzolo 23, Vaccarezza 9, Ravina, Salem 8, Giraldi. All. Devia

UNDER 14: Più dura di quel che non dica il risultato finale

Ad Alassio arriva il Meeting Genova e fin da subito capiamo che non sarà una partita facile. Il primo quarto riusciamo a condurlo ma nel secondo per i primi 5 minuti non segniamo e la partita è in parità.

Un moto di energia ci fa andare all’intervallo lungo sopra di 10 ma dopo la pausa torniamo a subire la compagine genovese. Grazie a un buon ultimo quarto riusciamo a incrementare il punteggio fino al 64-41 finale.

PALL. ALASSIO 64 – MEETING GE 41 (15-9; 28-18; 41-31)

ALASSIO: Di Salvo 1, Biraghi 6, Zerbone 10, Lanfredi, Digitali 2, Donadio 14, Vaccarezza 16, Fatucci 4, Maffiola 11, Ghiglione, Casetta, Norzi. All. Devia