Ospedali di Albenga e Pietra, Paolino (Grande Liguria) a Ciangherotti: “Ridicole sono le sue trovate”

Albenga. Botta e risposta tra Forza Italia Albenga e Grande Liguria e più precisamente tra il consigliere albenganese Eraldo Ciangherotti e Roberto Paolino.

Nei giorni scorsi, da Paolino e Grande Liguria era arrivato un plauso all’amministrazione di Albenga per aver bocciato la proposta di Forza Italia e Lega di Albenga di trasferire il Dea di II Livello da Pietra Ligure alla città delle torri. Dichiarazioni alle quali Ciangherotti ha risposto, definendo Paolino “ridicolo e privo di credibilità, proprio come il suo partito”.

E ora è arrivata la controreplica dello stesso Paolino, che ha dichiarato: “In primis, ridicole sono le sue trovate per farsi continuamente notare. Se Cinagherotti ha mai letto con attenzione gli articoli di Grande Liguria non ho mai difeso ne attaccato un ospedale (cosa quella si ridicola) ma ho sempre parlato di integrazione dei due ospedali, riprendendo un documento fatto anni fa dalla commissione della Lega formata dal sottoscritto, Rosy Guarnieri e Sara Foscolo, dove non si è mai parlato delle chiusure di nessuno ma di integrazione. Le farò avere il documento così magari comprende di cosa parliamo”.

“Secondo, il sottoscritto ha lavorato già in passato nell’ospedale di Albenga e assicuro che non mi ha mai pesato fare qualche km in più, tra l’altro ho raggiunto un età lavorativa che spero mi permetta presto di andare in pensione. Io da sempre combatto a favore a sanità pubblica in tutti i contesti, in quanto ritengo che siano i cittadini comuni ad essere salvaguardati con una sanità che sappia dare risposte, alle esigenze dei cittadini”, ha proseguito.

“In conclusione suggerisco al signor Ciangherotti di scendere sul pianeta terra mettendo a disposizione dei cittadini la sua voglia di fare in battaglie comuni per salvaguardare la sanità di tutti i cittadini e non solo quella della sua città perché mi creda signor Ciangherotti non fa un buon servizio ne ad Albenga e tantomeno e se stesso”, ha concluso Paolino.