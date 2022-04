Ospedale, Pd: “Spostare il pronto soccorso da Pietra ad Albenga? Non è una lotta tra campanili”

Albenga. Non è d’accordo il Partito Democratico con i consiglieri di minoranza di Lega e Forza Italia ad Albenga che negli scorsi giorni, insieme al presidente del consiglio comunale Diego Distilo, hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere sullo spostamento del pronto soccorso con annesso DEA di secondo livello da Pietra Ligure ad Albenga.

“Nella lotta per lo sviluppo e il recupero dell’ospedale di Albenga siamo tutti uniti, ma la questione in questi termini è mal posta – dicono i dem – Si dice che a chiudere qualcosa si fa presto mentre per riaprire spesso passano anni, ed in Italia spesso è stato così”. E poi sottolineano: “Albenga non vuole far chiudere nulla, bensì vuole far aprire e portare investimenti. Abbiamo sempre detto fino dal primo giorno che la lotta per l’ospedale e per il pronto soccorso ingauno non è una lotta tra campanili e non è un bisticcio tra Pietra Ligure e Albenga. Questo è dimostrato anche dalle delegazioni di cittadini pietresi che lottano per avere riaperto il punto nascite e che hanno partecipato alla marcia al fianco degli albenganesi”.

“Albenga chiede fortemente che si apra, non che si chiuda qualcosa – ribadiscono – Gli anni di pandemia ci hanno insegnato che la sanità deve essere rafforzata sui territori e che le strutture attuali non sono sufficienti per fornire i servizi necessari ai cittadini; lo dimostra lo stato del DEA di Pietra già ora in difficoltà. Ne consegue che si deve aprire il pronto soccorso ad Albenga anche ragionando su tutti gli investimenti necessari al contorno per fare in modo che si crei una risposta sanitaria importante ed integrata nel territorio”.

“Allo stesso tempo – proseguono dal Pd – la Regione deve fare dei tavoli con i comuni della provincia per concertare la programmazione sanitaria con i comuni ed i sindaci e definire i ruoli dei quattro ospedali presenti nella provincia. In una ottica integrata di Sanità provinciale si deve ragionare sulle funzioni dell’ospedale di Albenga, anche portando avanti la scelta dell’ampliamento e raddoppio della struttura”.

“Questo dialogo con i territori è qualcosa che finora è stato completamente assente ed è quindi giusto che nel consiglio comunale straordinario tutte le parti politiche chiedano fortemente che il presidente Toti ceda la delega alla sanità e che impegnino i loro rappresentanti in consiglio regionale a portare avanti una mozione in tal senso e per chiedere l’apertura di un tavolo di programmazione sanitaria con i comuni”, concludono.