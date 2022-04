Albenga. “Basta dire che senza pronto soccorso si muore: per dirlo bisognerebbe avere dati e numeri per dimostrarlo”. A dirlo è il capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale Angelo Vaccarezza, che ha deciso di affidare alla sua video-rubrica politica “di Angelo Vaccarezza mi libero” la risposta alle dichiarazioni formulate dall’ex primario dell’ospedale di Albenga Teresiano De Franceschi a IVG.it qualche settimana fa.

Vaccarezza (non chiamandolo per nome) appella come “un primario in pensione” Teresiano de Franceschi, che in una lunga intervista a IVG.it lo aveva accusato di avere a cuore gli interessi del Santa Corona, penalizzando e non difendendo la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga. Il consigliere regionale di Cambiamo ora ha deciso di rispondere e ha reagito alle accuse rivoltegli da alcuni cittadini albenganesi sulla chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga.

Vaccarezza esordisce: “Voglio dare delle risposte a mail, domande e insulti che mi sono pervenuti. Una dichiarazione del 2012 viene utilizzata per darmi dell’incoerente, ma la sottoscrivo, parola per parola. Quella mia dichiarazione recitava così: ‘Ogni volta che arriva un genovese, noi supini accettiamo ogni decisione. Il più delle volte ci mettiamo a litigare tra di noi, ci dividiamo tra centrodestra e centrosinistra, ci dividiamo tra Albenga o Pietra, tra Savona e Cairo Montenotte. Non capiamo che il grande disegno di chi vive a Genova è tutelare Genova a discapito del ponente. E ci stiamo ricadendo. Ci stiamo ridividendo. Ci dividiamo tra un comune e l’altro. L’interesse di Genova è sempre stato quello di dividerci per toglierci qualcosa’”.

E a De Franceschi che lo ha accusato di aver fatto una battaglia per aver difeso la deaziendalizzazione del Santa Corona replica: “Certo che l’ho fatta, la rifarei. Sciocchi furono quelli che pensavano che far deaziendalizzare il Santa Corona fosse un problema di Pietra Ligure o Loano: era ed è un problema di tutto il sistema sanitario della provincia di Savona e del ponente. La grande operazione della quale voi eravate sostenitori, un ‘operazione di deaziendalizzazione del Santa Corona, è stata votata dai sindaci di Cairo Montenotte e di Albenga che hanno iniziato la fine del sistema sanitario della nostra provincia. Oggi noi stiamo cercando di salvarla per fare in modo che il Dea di 2 livello di Santa Corona (unico non genovese) resti qui. Perchè il grande disegno di allora era di portarlo alla provincia de La Spezia, e allora noi ci opponemmo, perdendo solo l’azienda , ma mantenendo il Dea di 2 livello e oggi vogliamo consolidare, con una Regione che ha un’attenzione profondamente diversa, affinchè i quattro ospedali della provincia di Savona abbiano una loro vocazione e una loro dignità”.

E alla osservazione che “questo ospedale ce lo siamo pagati lo hanno pagato i nostri nonni e non vogliamo essere umiliati e oggi ci dobbiamo sentire dire cosa siano 30/40 chilometri in più in una regione che ha solo una strada, l’Aurelia che più delle volte è ferma. Questo vuol dire la differenza tra vivere e morire”, Angelo Vaccarezza risponde: “E ve lo ridico. Perché la differenza tra 30/40 chilometri, è la differenza che passa tra il pronto soccorso del Santa Corona e del San Paolo… Basta dire che senza pronto soccorso si muore: per dirlo bisognerebbe avere dati e numeri per dimostrarlo”, conclude Vaccarezza.