Ospedale di Albenga, Tomatis: “Chiederò un incontro a Toti. Nessuna battaglia contro il Santa Corona”

Albenga. “Credo che ci si debba sedere intorno a un tavolo e provare a ragionare insieme sulle richieste che sono giunte dal territorio e su alcune scelte che secondo noi non sono condivisibili”. Lo afferma ai microfoni di IVG.it il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, annunciando di voler chiedere al presidente della Regione e assessore alla sanità Giovanni Toti un incontro “a quattr’occhi” per fare il punto sulle diverse questioni ancora in sospeso in ambito sanitario e, soprattutto, sulle azioni da mettere in atto per risolvere queste questioni.

Tomatis sottolinea la necessità di questo faccia a faccia con Toti a 36 ore di distanza dal consiglio comunale in occasione del quale è stata discussa la controversa mozione presentata dalla minoranza di centrodestra che, tra l’altro, chiedeva lo spostamento del Dea di II Livello del Santa Corona all’ospedale Santa Maria di Misericordia. Una mozione che è stata emendata su proposta della maggioranza prima di essere posta in votazione e che, comunque, ha lasciato parecchi strascichi polemici.

“Nonostante non sia stato votato all’unanimità – ricorda Tomatis – l’altra sera dal consiglio è uscita una delibera che conteneva principi molto chiari, che sono poi quelli che erano stati condivisi con le associazioni del territorio delle quali ci siamo fatti portavoce. Ciò che stiamo cercando di far capire è che non vogliamo fare battaglia contro nessuno. Vogliamo che Albenga abbia i suoi servizi di emergenza, abbia il suo pronto soccorso, che l’ospedale sia valorizzato per quello che merita e per quello che merita il territorio. E’ una battaglia per aprire, non per chiudere, perciò noi mai avremmo votato una delibera che parlava di chiusura del Dea di II Livello del Santa Corona per spostarlo ad Albenga”.

“Siamo in un territorio che deve avere due presidi di emergenza – ribadisce il sindaco di Albenga – Perchè questo è un territorio con caratteristiche particolari, che ha una viabilità completamente compromessa, un flusso di persone che durante l’estate aumenta in maniera esponenziale. Non è pensabile che il Dea di II Livello di Santa Corona possa far fronte alle esigenze di sanità di un territorio così vasto e così popolato”.

Da qui la necessità di incontrare Toti: “Chiederò con grande urgenza un incontro personale con il presidente della Regione per farmi portavoce di tutto quello che è stato richiesto in queste settimane dal territorio. Credo che ci si debba sedere intorno a un tavolo e provare a ragionare insieme su alcune scelte che secondo noi non sono condivisibili.

E rispetto alla futura integrazione tra gli ospedali di Pietra e Albenga: “Mi auguro possa avvenire quanto prima, penso sia la strada più rapida per ad Albenga un servizio che ormai non ha da troppo tempo”.