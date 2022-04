Ospedale Albenga, possibile divorzio Calleri-Lega: “Deluso dai vertici. Non è ancora addio ma un passo di lato”

Albenga. “Non è ancora un addio vero e proprio perché non ho compiuto nessuna azione formale in tal senso, ma è sicuramente un allontanamento che, per ora, definirei un passo di lato”.

Con queste parole Gerolamo “Gero” Calleri, candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni comunali, ha sintetizzato il rapporto di “amore”, che appare ormai logoro, con il suo partito, la Lega.

L’ultimo consiglio comunale straordinario che si è svolto ad Albenga evidentemente non ha fatto registrare solo una spaccatura tra maggioranza e minoranza sul futuro dell’ospedale, ma ha anche fatto scricchiolare pesantemente il matrimonio Calleri-Lega.

Calleri, pur difendendo strenuamente la bontà delle proposta di trasferimento del Dea di II Livello ad Albenga, avanzata dalla minoranza e motivo del contendere in consiglio, ha comunque aperto alla maggioranza, sia in consiglio che fuori.

Pare, infatti, che diverse siano state le telefonate sia con membri della maggioranza sia con i rappresentanti del movimento “Senza Pronto Soccorso si muore” per cercare di appianare le vedute differenti e trovare un punto di incontro.

Ma a lasciare amareggiato Calleri, in questo caso, è stato proprio l’atteggiamento del suo partito, la Lega, in particolare dei vertici provinciali e regionali.

“Purtroppo ho registrato una mancata vicinanza da parte della Lega su questo tema e questo mi ha fatto male, – ha spiegato Calleri. – Questo mi ha portato a distaccarmi dal partito. Specifico, però, che non ho ancora fatto nessuna azione formale in tal senso. Ho fatto un passo di lato per ora”.

“Ho scelto la Lega perché l’ho sempre vista come un partito legato al territorio, ma ora questo attaccamento mi sembra completamente assente. Visto il silenzio dei vertici provinciali e regionali sulla materia, se non addirittura con attacchi a noi rivolti sui giornali, ho anche iniziato a pensare di essere forse io quello ‘sbagliato’ e questo ora mi impone una fase di riflessione sul futuro”, ha aggiunto.

Quindi, un passaggio sul caos scaturito dall’ultimo consiglio e un nuovo appello di Calleri all’unità rivolto sia a minoranza che maggioranza: “Secondo me il fine ultimo, il bene della collettività, non è mai mancato né da una parte né dall’altra. Tutti, in minoranza e maggioranza sono legati al tema ospedale e al suo futuro, ma hanno idee diverse. Qualcuno forse ha messo un po’ di politica di mezzo e questo non è corretto, ma ora bisogna superare le divergenze e trovare un punto di incontro”.

Infine, non è mancata una bacchettata rivolta a tutta la politica: “Secondo me, se siamo in questa situazione, se Albenga non ha un pronto soccorso ed un ospedale depotenziato, la colpa è di tutta la politica. A mio avviso nessuno deve puntare a mettersi una medaglietta sul petto perché qualunque risultato raggiungeremo, speriamo il migliore ovviamente, sarà comunque un’ottima ‘pezza’, ma non la vittoria di nessuno”, ha concluso Calleri.