Ospedale Albenga, lenzuolata rinviata. Ciangherotti: “Comitato diventato politico e inganna i cittadini”

Albenga. Previste condizioni meteo avverse per il weekend in arrivo (23 e 24 aprile). Per questo motivo, il movimento “Senza Pronto Soccorso si muore” ha deciso di rinviare la lenzuolata prevista per questo fine settimana. Ma non mancano le polemiche anche su questa iniziativa.

La manifestazione si svolgerà, con le stesse modalità, il weekend successivo: sabato 30 aprile e domenica primo maggio: “L’iniziativa, – hanno spiegato, – consiste nel mettere alla finestra, balcone, cancelli o comunque esposto un lenzuolo bianco o una scritta ‘Senza Pronto Soccorso si Muore’”.

Ma c’è chi attacca il movimento e l’iniziativa. In questo caso il consigliere di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, secondo cui “il comitato inganna i cittadini sfruttando le loro paure”. Frizioni dovute anche agli strascichi dell’ultima riunione del comitato spontaneo pro ospedale di Albenga tenutasi nel corso della serata di martedì 19 aprile a cui, per la prima volta, non sono più stati invitati i consiglieri comunali della minoranza.

“Un conto è battersi per una giusta causa, chiedendo una sanità locale all’altezza delle esigenze dei cittadini, un conto è sfruttare le paure e le incertezze delle persone solo per provare ad affossare un avversario politico, – ha affermato Ciangherotti. – È ora di dire basta a questa sceneggiata. Il comitato pro ospedale ha deciso di appoggiare il sindaco Tomatis e così facendo si è definitivamente schierato sul piano politico. Ne prendo atto e invito i cittadini albenganesi a non farsi illudere dalle parole di chi sta sfruttando un’onda emotiva solo per provare a risollevare il sindaco nei sondaggi di gradimento”.

“Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, all’articolo 2 ‘Classificazione delle strutture ospedaliere’ dell’allegato 1 parla chiaro e non ci sono alternative possibili. L’abbiamo già detto in Consiglio comunale ma la nostra proposta è stata respinta. Avrebbe avuto senso un’ampia riflessione sulla collocazione del Dea di 2° livello (oggi all’Ospedale Santa Corona) in una posizione più strategica e in un ospedale di nuova concezione e con notevole risparmio di soldi pubblici”, ha proseguito il consigliere forzista.

“Ma promuovere iniziative per chiedere la riapertura di un Pronto soccorso ad Albenga con il vicino Pronto soccorso del Santa Corona, senza cambiare la legge nazionale approvata nel 2015, equivale ad ingannare le persone. Il comitato pro ospedale continua a puntare il dito contro Giovanni Toti pur sapendo bene che il governatore ligure, ad oggi, non ha il potere di disapplicare il decreto legge che regola i bacini di utenza tra un pronto soccorso e l’altro. L’unico modo per ottenere un pronto soccorso ad Albenga sarebbe quello di trasferirlo da un altro Ospedale, ipotesi tramontata nell’ultimo Consiglio comunale per volere del Sindaco Riccardo Tomatis, come sanno benissimo anche tutti quelli che oggi invitano i cittadini a manifestare perché #senzaprontosoccorssimuore”, ha aggiunto ancora.

Ciangherotti ha quindi chiesto al comitato pro ospedale di fare chiarezza sull’obiettivo delle iniziative messe in campo a difesa del Santa Maria di Misericordia: “Le ‘lenzuolata’ può avere senso solo se rivolta al Ministro Roberto Speranza, l’unico potenzialmente in grado di ridefinire le linee guida del decreto Balduzzi. Ma visto che il PD ingauno, succube di quello pietrese, ha deciso di votare contro il trasferimento del pronto soccorso da Pietra Ligure ad Albenga, l’unica strada percorribile resta quella di chiedere a gran voce la riapertura di un punto di primo intervento, proprio come avevamo già proposto in consiglio comunale con un ordine del giorno”.

“Tutti vorrebbero un pronto soccorso sotto casa, ma i cittadini devono sapere che per averlo sono necessari anche un reparto di anestesia e rianimazione, uno di chirurgia, uno di ortopedia e uno di ginecologia e ostetricia, tutti reparti che l’Ospedale di Albenga aveva e che il Partito Democratico chiuse tra il 2011 e il 2013 per azzoppare clamorosamente l’ospedale di Albenga. I cittadini del comprensorio albenganese hanno diritto ad un punto di primo intervento ed è questo che dobbiamo chiedere al presidente Toti. È vergognoso che i vertici del comitato pro ospedale stiano trasformando le paure dei cittadini in un’arma per colpire un avversario politico. Più che la battaglia per il pronto soccorso, questa è la loro battaglia per affossare Toti e provare a rilanciare uno dei sindaci più incapaci della storia della città”, ha concluso il consigliere di Forza Italia.