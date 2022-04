Ospedale Albenga, la raccolta firme di ‘Aria Nuova’ supera quota 10mila

Albenga. “Con grande soddisfazione, senza prenderci alcun merito, ringraziando i volontari i cittadini tutti di Albenga, comuni vicini ed entroterra comunichiamo di aver superato le 10mila firme”.

A comunicarlo è Aria Nuova per Albenga, movimento che ha organizzato la raccolta firme a difesa del nosocomio ingauno.

“La raccolta firme organizzata come petizione volontaria di sensibilizzazione da inviare al presidente Toti è stato un enorme successo, abbiamo raggiunto un grande traguardo -. La settimana prossima una delegazione di cittadini porterà il plico al protocollo della Regione Liguria per chiedere al Presidente Toti un punto di emergenza degno del nostro ospedale”.

“Grazie di cuore a tutti noi continuiamo la nostra manifestazione propositiva e senza alcun insulto a nessuno speriamo che il presidente ci ascolta”, hanno concluso.

Nel frattempo in questo fine settimana è in corso la “lenzuolata” per il Santa Maria di Misericordia. Sono tantissimi gli striscioni appesi con la scritta “Senza pronto soccorso si muore”.