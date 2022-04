Ospedale Albenga, a quota 5mila sottoscrizioni la raccolta firme di “Aria Nuova”

Albenga. Sono oltre duemila le firme raccolta da “Aria Nuova per Albenga” nelle giornate di sabato e domenica a centro commerciale “Le Serre” per chiedere alla Regione la riattivazione dei servizi dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

“Più di duemila persone volontariamente hanno voluto sottoscrivere la richiesta al governatore Toti di riavere un punto di primo intervento e procedere con la riorganizzazione della sanità in provincia di Savona; con questo ridando all’ospedale di Albenga il ruolo strategico che ha sempre avuto riaprendo il pronto soccorso”.

“Finora abbiamo superato le cinquemila firme totali. Sono cinquemila cittadini che vogliono manifestare per il nostro ospedale. Noi andremo avanti e non ci fermeremo ribadendo che il nostro impegno non è una dimostrazione politica: solo uniti si può raggiungere qualsiasi obbiettivo”.