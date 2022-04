Savona. “Sono stati due giorni intensi e interessanti per gli studenti che hanno visitato il Campus di Savona per conoscere l’offerta formativa dell’Università di Genova”. E’ con queste parole che la docente Giulia Pellegri, delegata all’orientamento e al tutorato per Unige, descrive il flusso di ragazzi che, tra ieri e questa mattina, hanno partecipato agli Open Day organizzati all’interno della biblioteca del campus savonese.

Le due giornate di Open Day sono state un‘occasione per chiarire le proprie idee per il futuro, offendo ai ragazzi lezioni aperte da seguire, esibizioni e stand specializzati con docenti e studenti a disposizione per qualsiasi domanda su tutti i corsi attivi dell’università di Genova. “I giovani delle scuole superiori hanno apprezzato molto quello che è l’impegno di Unige all’orientare in quelli che sono i corsi tradizionali (triennali e magistrali) e quelli più innovativi. Con giornate come queste ogni giovane può così scegliere più consapevolmente il percorso universitario più adatto da seguire”.

CORSI TRADIZIONALI E NOVITA’

“Oltre ai tradizionali corsi triennali e magistrali ci sono delle novità – spiega Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova -. In particolare, al campus universitario di Savona è presente una nuova laurea in ingegneria dell’energia, fortemente incentrata su temi oggi molto attuali come la transizione energetica ed ecologica per una società orientata all’abbattimento delle emissioni e a città più sostenibili”.

“Si confermano poi le offerte formative di altri corsi innovativi che hanno da sempre contraddistinto questo campus, con una forte vocazione sulle scienze delle comunicazione, le digital humanities, i nuovi media, la realtà virtuale, ma anche le scienze motorie e la riabilitazione, l’ingegneria dei rischi naturali – illustra Delfino -. La Liguria ha un territorio molto fragile ed è bene formare i ragazzi sotto gli aspetti della protezione del territorio dal rischio idrogeologico per aumentarne la resilienza”.

“La Liguria è una regione meravigliosa – sottolinea Delfino -: ha tantissime valenze paesistiche, ambientali, naturali ma anche storiche e culturali e oggi la promozione di queste valenze avviene anche con gli strumenti tecnologici più nuovi e innovativi. Credo che questo mix di saperi porti attenzione da parte degli studenti e del mondo esterno che richiede consulenza specialistica e offre ovviamente anche opportunità per collocare i nostri laureati a livello occupazionale nel territorio”.

NON SOLO STUDIO, MA ANCHE SVAGO

“Sono offerte che hanno un minimo come denominatore – aggiunge il rettore -: il concetto di sostenibilità ambientale ed energetica, oltre che la sostenibilità vista come benessere psicofisico dell’uomo”. E a proposito di benessere, nel campus universitario di Savona non si parla solo di studio: “La struttura fisica del campus è vasta e permette anche percorsi sportivi in esterno – spiega Pellegri -. Gli studenti possono infatti scaricarsi un’app e seguire un percorso sportivo personalizzato. In esterno ci sono anche palestre (una è in grado addirittura di produrre energia), un campo da calcio che a breve avrà una nuova copertura che permetterà di svolgere diverse attività sportive”.

CONTATTO CON IL MONDO DEL LAVORO

L’università di Genova, inoltre, per offrire un’offerta il più completa possibile si avvale di diverse collaborazioni con il mondo delle aziende anche fuori Liguria. “In questo modo gli studenti possono avere un contatto con il lavoro anche prima di concludere il proprio piano di studi” aggiunge la docente Pellegri.