Ordinanza climber a Perti, pronto accordo con Tpl per servizio navetta

Finale Ligure.”C’è qualcuno che critica, ma succede sempre“. Con queste parole il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli smorza la polemica del mondo outdoor in merito all’ordinanza emessa dal Comune che, nella strada comunale di Perti Alto che porta a alla località di Montesorso, consente il transito veicolare solo ai residenti e ai mezzi di soccorso pubblico.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi a causa della sosta selvaggia ed elevato flusso di traffico.

“Non sarebbe un problema se l’area fosse di facile accesso con parcheggi alternativi, ma così non è – aveva tuonato la voce dei climber e dell’arrampicata – Up Climbibng -. L’unico modo adesso di raggiungere quelle falesie è parcheggiare a Finalborgo (mediamente a pagamento) e farsi circa un’ora e mezzo di avvicinamento. Nel 2019 arrivarono una serie di multe senza senso (anche a chi aveva parcheggiato fuori carreggiata), a seguito della segnalazione di qualche abitante esasperato da una situazione già al limite, e da diversi anni in alcuni parcheggi vengono tagliate le gomme delle auto”.

E spiega le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione: “L’ordinanza era necessaria perché era diventato un luogo di campeggio abusivo“. “Una situazione insostenibile e pericolosa – avevano raccontato i residenti della zona -. Non è mancata la presenza di furgoni e caravan in un collegamento stradale stretto, a volte letteralmente bloccato dal continuo passaggio di mezzi e veicoli”.

L’accesso alla strada – ricorda il primo cittadino finalese – è consentito a piedi: “Per chi vuole praticare attività outdoor può accedere a piedi dall’Aquila o da Campogrande camminando per 10 minuti in più. Per un atleta non c’è nessun problema“.

Lunedì è in programma un incontro con la popolazione e sul tavolo c’è una proposta alternativa: “Ai residenti farò il punto della situazione, con l’obiettivo di fermare le soste selvagge: stiamo lavorando ad un accordo con Tpl per offrire eventualmente un servizio navetta per chi ne vorrà usufruire“.