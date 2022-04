Mille km per consegnare beni per l’Ucraina, militi della Croce Bianca di Savona: “Stanchi ma la missione è troppo importante”

Savona/Dabas. Sveglia presto questa mattina per i quattro militi della Croce Bianca di Savona che sono partiti alla volta della città di Dabas, in Ungheria, per consegnare medicinali, generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, giocattoli e cibo per animali sul confine ucraino.

Un viaggio lungo più di mille chilometri e suddiviso in alcune soste ogni 300 km, come da protocollo, per garantire la sicurezza e il cambio alla guida.

“Il viaggio sta andando bene. E’ partito un po’ a rallentatore in A10 per via dei cantieri presenti ma poi il traffico è defluito” commenta Rino Lupo, che, insieme ad Adriano Chiavacci, Luca Burlando e Christian Amorelli, ha deciso di prendere parte a questa missione speciale.

“Abbiamo lasciato l’Italia e siamo entrati in territorio sloveno, per poi raggiungere quello ungherese – prosegue -. L’arrivo a Dabas è previsto intorno alle ore 19.30 di questa sera, poi, come da indicazioni delle autorità, andremo in albergo per riposare. La stanchezza si fa sentire, anche perchè alcuni di noi non sono più giovanissimi, ma la missione che dobbiamo portare a termine è troppo importante” afferma Lupo.

“Domani mattina alle 9 incontreremo l’amministrazione comunale di Dabas, con il sindaco Zoltán Kőszegi, dopodiché seguirà la consegna del materiale che gentilmente i savonesi hanno raccolto per l’Ucraina” aggiunge. A collaborare nel progetto l’Unione Industriali di Savona che ha offerto il carburante, Quaglia Giocattoli che ha donato alcune occasioni per far divertire i piccoli con alcuni giochi, Carrefour che ha offerto generi alimentari e Unitals che ha offerto i beni per gli animali.

Nel loro percorso di solidarietà, i militi della pubblica assistenza savonese si recheranno anche nel campo profughi che è stato allestito nella città di Dabas, a seguire, si rimetteranno in viaggio per tornare a Savona.