Olio di nocciole, un’eccellenza nata dalla mancanza di olive

La storia, come spesso accade quando parlo di prodotti della Val Bormida, me la racconta Gianpietro Meinero, fiduciario Slow Food e vero custode della biodiversità, che a sua volta l’ha scoperta dagli amici di Verdemare Liguria. Ed è una storia, ambientata a Piana Crixia, piena di suggestioni: “C’era la guerra, dalla Riviera non arrivava l’olio d’oliva, e anche se fosse arrivato, quasi nessuno poteva permetterselo. Durante il giorno, al momento giusto, i bambini venivano mandati a raccogliere nocciole: nella notte, passando per i boschi, al buio per non farsi vedere, sarebbe arrivato Giovanni d’i Pori con il tritatutto che aveva costruito. Così le nocciole venivano sgusciate, tritare, passate sulla stufa (ma non troppo, altrimenti se ne sarebbe andato via tutto l’olio) e schiacciate il più possibile col torchio”.

La storia prosegue: “Quello che rimaneva era una specie di ‘biscotto’ compatto, anche se ancora leggermente umido. Se si aveva la fortuna di avere un po’ di zucchero i bambini ne mettevano la punta di un cucchiaino sopra e lo mangiavano. L’olio non aveva lo stesso gusto di quello di oliva, ma nemmeno di semi leggeri”.

Oggi quel sapore è completamente rivalutato, pienamente aromatico e ottimo su carni e carpacci, così come per condire primi importanti quali gnocchi e pasta fresca. Una vera specialità, una nicchia che pochi produttori ancora preparano a Piana Crixia, ma che potrebbe presto ampliare la produzione grazie anche alle proprietà dell’olio di nocciole.

Quest’olio, infatti, ha un elevato quantitativo di vitamina E (alfa-tocoferolo), fitosteroli e flavonoidi che, grazie alla loro azione antiossidante, contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L’aroma, leggermente fruttato, restituisce il ricco profumo delle nocciole. Può essere usato nelle salse, sulla carne, nelle insalate o nella preparazione di pasta, pane e derivati. Essendo stabile anche ad alte temperature, è consigliato per prodotti da forno, ed infatti a Piana Crixia viene utilizzata per le colombe e dei particolari biscotti, i trigumiri, che racconteremo in un’altra puntata di questa rubrica.

