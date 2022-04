Liguria. Oggi si celebra il 170esimo anniversario della Polizia di Stato. Il 10 aprile 1852, in Gazzetta Ufficiale viene pubblicata la legge istitutiva della Polizia di Stato, che l’ha riconosciuta come prima forza di polizia civile a ordinamento speciale, delineando il sistema della pubblica sicurezza in Italia.

“Una storia importante quella della polizia che ha attraversato tre secoli, due guerre mondiali, fenomeni gravissimi come il terrorismo delle brigate rosse, le stragi di mafia, il terrorismo internazionale e tutto ciò che di più grave ha riguardato l’ordine e la sicurezza pubblica del Paese” è il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Grazie a tutti gli uomini e le donne che indossano questa divisa e che sono e sono stati al servizio delle comunità e dei più deboli e indifesi, garantendo a tutti noi la sicurezza e la legalità – tiene a dire -. ‘Esserci sempre’ è il loro motto; incarna perfettamente lo spirito che li accompagna, ogni giorno, superano prove difficili con impegno, orgoglio e sacrificio, purtroppo, anche perdendo la propria vita per adempiere fino in fondo al proprio dovere al servizio dello Stato”.

“A loro, che sono i pilastri per una società migliore, va la mia eterna gratitudine. In questa giornata, un augurio di buon lavoro al Questore di Savona, Alessandra Simone, e a tutte le donne e gli uomini del suo comando”.