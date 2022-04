Oggetto scuro di forma triangolare nei cieli di Altare: indaga Aria, l’associazione per la ricerca ufologica

Altare. “Questo è il mio scatto, fatto con cellulare Samsung vicino alla Bocchetta di Altare verso le 10.30 del 25 marzo alla distanza di circa 1.5 chilometri dalla collina di fronte al mio punto di vista. Ho notato un ‘oggetto scuro’ che si stagliava nel cielo, in centro foto”. Questa la segnalazione che un savonese, C.R., ha inviato all’Associazione Ricerca Italiana Aliena (Aria) fondata dall’esperto ufologo Angelo Maggioni. L’associazione ha preso in carico la segnalazione e ha provveduto ad eseguire una indagine e un’analisi del caso, ritenuto “interessante”.

“La zona indicata – spiega l’ufologo – non è solitamente utilizzata per lanci con parapendio. Questo controllo è stato essenziale in quanto la forma del presunto oggetto ricorda quella anche di un parapendio. La foto scattata con un cellulare Samsung non è di alta qualità e dunque non consente una analisi perfetta dell’oggetto, che risulta, per la sua eccessiva distanza, fuori fuoco. L’analisi eseguita sullo scatto certifica la genuinità stessa: non sono emerse manipolazioni digitali o inserimenti di livelli”.

Secondo quanto rilevato, l’oggetto “o presunto tale, risulterebbe solido, curvo; ricorda un triangolo molto scuro; si trova apparentemente a circa 1.500-2.500 metri di altezza dal suolo. La sua grandezza potrebbe essere stimata in qualche decina di metri. L sua presunta direzione sembra essere l’interno della provincia savonese. Non abbiamo elementi utili sulla sua velocità o informazioni circa il fatto che l’oggetto abbia in qualche modo eseguito manovre non convenzionali. Attorno all’oggetto si può osservare come un ‘alone’ bianco che potrebbe essere ricondotto a qualche forma di energia al plasma”.

“Sappiamo – spiega l’ufologo – che la provincia savonese è ricca di fenomeni inspiegabili, dei cosiddetti Ufo/Uap , in particolare tra il Melogno, Madonna del Monte e degli Angeli. Negli anni sono stati segnalati diversi oggetti non identificati di varia forma, da sferici luminosi a presunti sigariformi. Del resto la Liguria è l’unica regione in Italia ad aver tutte le componenti del fenomeno ufologico: dagli incontri ravvicinati del primo tipo ad arrivare al settimo, con il caso più famoso al mondo, il rapimento del metronotte di Genova Piero Zanfretta nel 1978. Nel 1974 ci fu un evento che potrebbe essere indicato come uno dei primi ‘ufo crash’ in Italia”.

“Le indagini continuano per poter arrivare ad una conclusione definitiva e per poter arrivare alla identificazione del presunto oggetto. In tal senso l’associazione chiede a chiunque abbia visto lo stesso oggetto, lo abbia fotografato o filmato di inviare il materiale alla mail delle segnalazioni inforicercaaliena@gmail.com”.